ЧП в «Шереметьево»: госпитализированы двое из восьми пострадавших при эвакуации из самолета

Ранним утром в пятницу, 19 июля, резервный самолет авиакомпании Nordwind («Северный ветер») с пассажирами прервавшего взлёт из-за задымления на борту «Боинга» вылетел из Москвы в Ереван.

Минувшей ночью Boeing 747, который должен был вылететь из аэропорта «Шереметьево» в столицу Армении, неожиданно прервал вылет из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов. На борту лайнера в тот момент находилось 187 человек.

Пассажиров пришлось эвакуировать из лайнера по надувным трапам, в результате пострадали восемь человек. У большинства из них – ссадины и ушибы, в госпитализации нуждались только двое. Одного человека доставили в больницу с вывихом голеностопа, второго – с гипертоническим кризом. Детей среди пострадавших нет.

В аэропорту «Шереметьево» случилось ЧП с Boeing-747 авиакомпании Nordwind. Фото: Instagram/Ivan S.K.

Ранее сообщалось, что экипаж подал сигнал о задымлении в кабине пилота, когда лайнер выруливал на взлетную полосу. Потом сотрудники экстренных служб обследовали самолет и никаких признаков возгорания или задымления на борту не обнаружили.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия Росавиации сформированная для расследования инцидента. В ведомстве уже сказали, что «командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу».

По предварительной информации авиационных служб, Boeing-737 был исправен, самолет прошел все предполетные процедуры, и к его техническому состоянию вопросов не было.