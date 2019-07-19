2019-07-19T06:09:25+03:00
Происшествия

Спецкомиссия Росавиации выясняет причины ЧП с Boeing-737 в «Шереметьево»

По предварительным данным, прервавший вылет в Ереван лайнер был исправен, он прошел все предполетные процедуры
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В аэропорту «Шереметьево» случилось ЧП с Boeing-747 авиакомпании NordwindВ аэропорту «Шереметьево» случилось ЧП с Boeing-747 авиакомпании NordwindФото: REUTERS
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После ЧП с самолетом авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), произошедшего минувшей ночью в аэропорту «Шереметьево», была сформирована специальная комиссия Росавиации по расследованию обстоятельств и причин инцидента, спецкомиссия уже приступила к работе.

В сообщении ведомства говорится, что «командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу».

Между тем, как сообщили в авиационных службах, прервавший вылет в Ереван Boeing-737 был исправен, самолет прошел все предполетные процедуры, и к его техническому состоянию вопросов не было, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, когда лайнер выруливал на взлетную полосу, экипаж подал сигнал о задымлении в кабине пилота. Взлет отменили, а пассажиров эвакуировали из самолета по надувным трапам, в результате пострадали восемь человек, двоих из них пришлось госпитализировать. Одного человека доставили в больницу с вывихом голеностопа, второго – с гипертоническим кризом, у остальных ссадины и ушибы.

Сотрудники экстренных служб никаких признаков возгорания или задымления на борту не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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