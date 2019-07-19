Спецкомиссия Росавиации выясняет причины ЧП с Boeing-737 в «Шереметьево»
После ЧП с самолетом авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), произошедшего минувшей ночью в аэропорту «Шереметьево», была сформирована специальная комиссия Росавиации по расследованию обстоятельств и причин инцидента, спецкомиссия уже приступила к работе.
В сообщении ведомства говорится, что «командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу».
Между тем, как сообщили в авиационных службах, прервавший вылет в Ереван Boeing-737 был исправен, самолет прошел все предполетные процедуры, и к его техническому состоянию вопросов не было, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, когда лайнер выруливал на взлетную полосу, экипаж подал сигнал о задымлении в кабине пилота. Взлет отменили, а пассажиров эвакуировали из самолета по надувным трапам, в результате пострадали восемь человек, двоих из них пришлось госпитализировать. Одного человека доставили в больницу с вывихом голеностопа, второго – с гипертоническим кризом, у остальных ссадины и ушибы.
Сотрудники экстренных служб никаких признаков возгорания или задымления на борту не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU