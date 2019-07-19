Эксперт: налоговая взялась за звезд, а корпорации заваливают деньгами хороших управленцев

- На мой взгляд, это скорее свидетельствует об острой нехватке специалистов, особенно, управленческого звена, - прокомментировал ситуацию с миллионными зарплатами Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, ведущий Радио КП. - Легализовывать доход через корпорации слишком дорого — обязательные платежи в Пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования, плюс НДФЛ. Намного проще легализоваться, например, через ИП. Хотя, пожалуй, в сфере искусства и спорта, возможно, легализация действительно идет через зарплату — налоговая взялась за доходы звезд, а люди в этой сфере, возможно, не очень сведущи в экономике, чтобы найти какие-то менее затратные способы легализации доходов, помимо декларирования высоких зарплат.

Ранее СМИ опубликовали очередное исследование Росстата. Ведомство подсчитало, сколько в стране тех, кто получает миллион рублей в месяц и больше. Набралось 11 287 человек. Это менее 0,1% общей численности работников, но темпы роста их рядов поражают. Численность месячных миллионеров выросла на 38% - в прошлом году таких добытчиков было всего около 7 тысяч.

Самые высокие зарплаты, уточняет Росстат, миллионеры получают в сфере культуры, спорта и организации досуга — там средний показатель составил 5,8 млн рублей в месяц. Хорошо живут и в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн рублей).

Это в среднем. А по количеству миллионщиков впереди всех торговля и ремонт транспорта — 1960 человек. Меньше всего людей с такими зарплатами в сфере водоснабжения и утилизации отходов — 13 человек.

По данным того же Росстата, месячная зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, менее 34335 руб. Зарплаты 10% самых высокооплачиваемых сотрудников превышают зарплаты 10% самых низкооплачиваемых сотрудников в 13 раз.