Существование тайных тюрем против инакомыслящих на Украине получило новые подтверждения

Секретные тюрьмы ЦРУ в Европе несколько лет назад стали предметом журналистских расследований, и опубликованные сведения о пытках в них шокировали мировую общественность. Правда, только ее и без всяких последствий для устроителей тюрем и палачей. Наверное, на постмайданной Украине ориентировались именно на этот опыт своих заокеанских хозяев и надеялись, что и им тоже все сойдет с рук, устраивая свои тайные тюрьмы для противников нынешнего киевского режима. В частности, в здании одного из терминалов аэропорта Мариуполя.

Напомним, впервые о существовании этой тюрьмы в Мариуполе в марте нынешнего года рассказал на пресс-коференции в Москве бывший офицер СБУ Василий Прозоров, начавший работать на российские спецслужбы вскоре после Майдана.

- В АТО были тайные тюрьмы. На аэродроме Мариуполя ее называли «библиотекой». В левом крыле терминала находится столовая, на первом этаже – две холодильные камеры. Камеры нерабочие – это герметичные железные комнаты, в которые набивали задержанных людей, которых там держали без всяких санкций. Люди теряли сознание. Здесь же их допрашивали – в бойлерной, в кладовке. Кровь в бетон впиталась, на стенах - следы от ногтей, - описал он тогда жуткую картину и добавил, что такие собственные тайные тюрьмы были и у отдельного батальона «Азов», который не подчинялся никому, кроме собственного командира и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Журналисты РИА Новости провели собственное расследование, которое не только подтвердило существование «библиотеки» и пытки, проводимые в ней, но и активное участие в истязаниях беззащитных, лишенных всяческих прав арестованных людей со стороны «героев Майдана». По признанию Прозорова, «допросами любил заниматься Парасюк». А на днях сведения Прозорова о пытках в тайной тюрьме подтвердили и бывшие ее заключенные, чудом оказавшиеся на свободе. Кирилл Филичкин рассказал журналистам, что его допрашивал депутат Верховной Рады Олег Ляшко (кстати говоря, прославившийся в 2014-м многочисленными видео, на которых он, предводительствуя группой своих сторонников, с удовольствием издевался над одинокими жертвами радикалов), а пытал лично другой народный депутат Украины Игорь Мосийчук, член фракции ВРУ от той же Радикальной партии, которую возглавляет Ляшко. Мосийчук, тоже любящий при случае покрасоваться своей неукротимостью, как вспоминает Филичкин, «лично втыкал штык-нож» в него. Не исключением, а правилом были пытки водой и электротоком, причем мужчинам подключали электроды непосредственно к гениталиям. Похоже, что для истязателей это было просто забавой, примерно, как для эсэсовцев, которые с удовольствием пытали и убивали узников немецких концлагерей.

Без замученных жертв не обошлось и в Мариупольской тайной тюрьме. Причем, замученных, по словам другого экс-заключенного этой тюрьмы Михаила Шубина использовали для психологических пыток еще живых заключенных, кидая их на ночь в ямы с трупами. Еще одному бывшему узнику тайной тюрьмы в Мариуполе Павлу Каракосову довелось перенести не только пытки, но и имитацию расстрела.

Каракосов, Филичкин и Шубин утверждают, что замученных в этой тюрьме жертв хоронили тайно и в таких местах, где никаких могил не должно быть. Так, например, тайные захоронения есть, к примеру, на территории аэропорта Мариуполя.

- Я знаю там пять захоронений. Под взлетной полосой легкомоторных самолетов, – рассказал Шубин.

Еще один бывший сотрудник СБУ на условиях анонимности подтвердил наличие тайных тюрем и пыток в них на условиях анонимности.

- «Библиотека» – это не одно конкретное место. Так называли и аэропорт, и базу «Азова» на Левом берегу – это Орджоникидзевский район Мариуполя, в здании школы. Был еще частный дом на выезде из Мариуполя в Никольский район, где тоже стоял «Азов», - рассказал он. Наверняка, тайные тюрьмы есть и в других местах, и не только на оккупированных Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

Кстати, сведения Прозорова подтверждаются не только показаниями конкретных людей, как например, жительницей Мариуполя Ольгой Селецкой, которая заявила, что на допросах, которые с ней в этих тайных застенках проводили как с подозреваемой, действительно присутствовал Прозоров, и опознала как некоторых тюремщиков, так и нескольких заключенных. Наличие тайной тюрьмы в Мариуполе подтвердила и Мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ). И, самое интересное – попавшей в распоряжение справкой, составленной старшим оперуполномоченным по особо важным делам 3-го отдела 5-го управления военной контрразведки СБУ подполковником Сергеем Стеценко. Докладывая своему начальству о настроениях в ВСУ, Стеценко сообщает об информации от своего агента «Рено» в рядах ВСУ о том, что к нему обратилась местная жительница Людмила Момот, попросившая помочь в освобождении ее сына Игоря из изолятора в аэропорту, за которое запросили 3 тысячи долларов США. Стеценко пообещал агенту разобраться в ситуации, но одновременно принял решение «с целью предотвращения утечки информации о месте содержания заключенных в изоляторе на территории указанного учреждения ориентировать Рено на доведение до Л. Момот информации о несуществовании тюрем на территории аэропорта».

Справка Стеценко датирована 1 ноября 2018 года. А это означает, что, по крайней мере, на тот момент тайная тюрьма еще существовала. Как минимум, 4 года.

Но либеральную Европу такие мелочи, конечно же, не интересуют. В Страсбурге с удовольствием принимают Ляшко, Мосийчука, других украинских палачей, поскольку пытки и убийства – это очень неудобная тема для передовых цивилизованных европейцев. Куда приятнее обсуждать притеснение несуществующих чеченских геев и прочие антироссийские мифы.

Значит, России рано или поздно придется самой судить всех извергов и палачей. Благо, уголовные дела в отношении многих из них уже возбуждены, а факты их преступных деяний тщательно фиксируются. Потом только пусть не обижаются. Ни на Украине, ни в тех самых цивилизованных Европах.