2019-07-19T15:29:02+03:00
Спорт

21 год подряд: сборная России выиграла чемпионат мира по синхронному плаванию, продлив победную серию

Наша команда опередила сборные Испании и Украины на мировом первенстве в Южной Корее
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Наши девушки - снова чемпионки мира.Наши девушки - снова чемпионки мира.Фото: REUTERS
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На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу, в пятницу, 19 июля были разыграны медали в групповых соревнованиях у синхронисток. Победу в этом виде программы одержала сборная России. Наши набрали 98,0000 балла за исполнение своей программы. Второй стала команда Китая - 96,0333, а бронза ушла команде Украины - 94,3667 балла.

Состав сборной России на чемпионате мира в групповых упражнениях: Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Варвара Субботина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Вероника Калинина, Марина Голядкина и Полина Комар. А ранее в технической программе выступала Майя Дорошко.

Надо сказать, эта победа - историческая. Россиянки неизменно выигрывают чемпионат мира по синхронному плаванию с 1998 года - более 20 лет. В этом виде программы на ЧМ разыгрывали лицензии на Олимпиаду, но у нашей команды они уже были по итогам Кубка Европы 2019 года.

Турнир по синхронному плаванию завершится 20 июля, а сам чемпионат мира - через 8 дней. В активе сборной России на данный момент 11 (7-4-0) наград, лидирует - Китай, у которого 11 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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