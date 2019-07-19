2019-07-19T19:23:07+03:00
Звезды

«Если это действительно мой сын, Татьяна пройдет тест ДНК»: Шаляпин сомневается в своём отцовстве

Артист предложил бывшей любовнице сделать тест ДНК
Игорь ПОЛЯКОВ
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Татьяна Гудзева родила на прошлой неделе скандальному певцу Прохору Шаляпину сынаТатьяна Гудзева родила на прошлой неделе скандальному певцу Прохору Шаляпину сынаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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40-летняя красавица Татьяна Гудзева родила на прошлой неделе скандальному певцу Прохору Шаляпину сына.

Однако семья Прохора пока не спешит поздравлять Татьяну.

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Я люблю! Меня любят! Любовь сильнее всего! Любовь помогает мне во всём!
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— Я не понимаю, что она хочет от нашей семьи, — удивляется мама Прохора Шаляпина Елена Ивановна. — Содержать ее мой сын не будет. Пусть устраивается на работу. Я ей не верю. Это не наш ребёнок.

По словам самой Татьяны, Прохор Шаляпин, с которым она рассталась год назад, время от времени к ней приезжал и изменял своей нынешней подруге Виталине Цымбалюк-Романовской.

Правда Шаляпин пока сомневается в своём отцовстве.

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— Если это действительно мой сын и Татьяна готова пройти тест ДНК, то малышу я буду помогать и поддерживать. Но только в случае прохождения теста, — сказал в интервью «Комсомолке» певец.

КСТАТИ

«Надеюсь, что это твой сын!»: Калашникова поздравила Шаляпина с рождением наследника

До романа с бывшей женой Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской скандальный певец Прохор Шаляпин встречался с блондинкой Татьяной Гудзевой. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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