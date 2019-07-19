2019-07-19T19:44:24+03:00
Спорт

Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия - Бельгия будет сыгран в Санкт-Петербурге

Одна из самых важных встреч нашей команды состоится 16 ноября
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.Россия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Встреча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между Россией и Бельгией, одна из последних для нашей команды на пути к финалу Евро-2020, определилась с местом проведения. Итак, игра двух топ-сборных своей отборочной группы состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Местом ее проведения выбрана "Газпром-Арена", которая в 2018 году принимала матчи чемпионата мира по футболу, в том числе и поединок за 3-е место Бельгия - Англия.

Информацию о точном месте проведения важной для сборной России игры разместили в Твиттере питерского стадиона:

- Отличные новости: «Газпром Арена» примет отборочный матч Евро-2020 Россия-Бельгия. 16 ноября, 20:00

Ранее эти команды провели матч на поле бельгийцев весной 2019 года. И тогда победа досталась бронзовму призеру ЧМ-2018 со счетом 3:1. Отметим, что следующий матч сборная России в отборе к Евро-2020 сыграет против Шотландии 6 сентября в гостях на стадионе "Хэмпден Парк". А после игры сборной России в Петербурге нашим предстоит последний матч - наши поедут на выезд в Сан-Марино, где сыграют 19 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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