Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну: Мы чувствуем себя спокойно, уверенно. У нас проблем нет

Владимир Путин дал интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ СТАТЬ КРЕСТНЫМ

- Я бы не сказал, что очень близки, но мы знакомы хорошо с Виктором Медведчуком. Он был руководителем администрации президента Кучмы, и тогда, в том качестве попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. В нашей православной традиции отказываться нельзя.

Быть крёстным отцом всегда большая честь.

- А скольким детям вы являетесь крёстным отцом?

- Я не буду называть число, но несколько человек. Единицы.

- В таком случае я попросил бы вас стать крёстным отцом моей дочери.

- Она хочет быть православной?

- Мы сделаем её.

- Но надо её спросить.

МЕДВЕДЧУК ИДЕТ ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЕМ

- Время от времени мы встречаемся с Медведчуком, особенно в связи с его работой в направлении освобождения удерживаемых лиц. Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе. Потому что нет ни одного примера в новейшей истории, когда были бы урегулированы кризисные ситуации без прямого контакта между конфликтующими сторонами.

Так, как он говорит, он считает необходимым полностью выполнить минские соглашения, с чем я тоже не могу не согласиться. Поэтому эти элементы его предложений мне, конечно, известны. Он об этом говорит публично, я с этим согласен.

Виктор Медведчук попросил Владимира Путина поучаствовать в крещении его дочериФото: REUTERS

- Что-то на Украине изменилось или по-прежнему всё так, как было?

- Пока нет. Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием. Достаточно много людей вновь избранного президента поддержали в центральных районах Украины, на востоке, на юге. А это всё люди, которые действительно искренне стремятся и желают, во всяком случае, урегулирования. Поэтому и вновь избранный президент господин Зеленский в ходе избирательной кампании постоянно говорил о том, что готов сделать всё для урегулирования этой кризисной ситуации. Но буквально вчера, будучи, по-моему, в Париже, он вдруг заявил, что не считает возможным вести переговоры, как он сказал, с сепаратистами. Это явно противоречит тому, что он говорил в ходе избирательной кампании.

НА УКРАИНЕ НИКТО НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ ЧЕМ-ТО ДРУГИМ, ЧЕМ РУССКИМИ

- Когда земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это всего три области были: Киев, Киевская область, северные области и южные. Никто не считал себя чем-то другим, кроме как русскими. Потому что в основе лежало что? Религиозная принадлежность. Все были православными и называли себя русскими. И они не хотели быть частью католического мира, куда их «подтаскивала» Польша.

Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право. Это позднее начало использоваться для раскачки самой Российской империи. Но в основе своей и по истории, и по той же религии, по огромному количеству связей, причём близких родственных связей, – это, по сути, один мир, по традициям, очень многому.

Но при этом если часть людей, значительная часть, которые проживают на Украине сегодня, считают, что они должны подчёркивать свою идентичность, бороться за это, у нас, в России, никто против этого ничего не имеет, и я тоже. Но просто мы, имея в виду, что у нас много общего, можем использовать это как конкурентные преимущества при определённых интеграционных процессах, это совершенно очевидный факт. Но сегодняшние власти этого явно не хотят. Но я думаю, что здравый смысл восторжествует в конце концов. И в конечном итоге всё-таки мы придём к состоянию, о котором я сказал: сближение неизбежно.

ЕВРОПЕ НУЖЕН ТОЛЬКО УКРАИНСКИЙ ЛЕС

- На сегодняшний день разрушена экономика Украины в связи с тем, что она потеряла российский рынок и потеряла самое главное – кооперацию в промышленности. Промышленные товары Украины на западных рынках никому не нужны. Да и сельхозпроизводство – тоже ограниченное количество товаров, которые покупают. Круглый лес нужен, но скоро леса вообще на Украине не останется. Это же не сибирские просторы.

Скажем, в Европе часто связывают некоторые шаги навстречу Украине, до недавнего времени, во всяком случае, с тем, чтобы, например, так они разрешили поставку круглого леса. Это только один пример. На самом деле их гораздо больше.

РОССИЯ ПРОСТО НЕ МОГЛА ВМЕШАТЬСЯ В АМЕРИКАНСКИЕ ВЫБОРЫ

- Если вы опять хотите вернуться к выборам в США. Слушайте, это огромная страна, огромный народ со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо, с пониманием того, что для среднего класса за предыдущие несколько лет, десять лет, допустим, при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону. И именно это обстоятельство поняли те, кто вёл предвыборную кампанию господина Трампа, и он сам понял, и он отработал на этой площадке.

И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там работает в интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающей роли, это чушь собачья.

Но наши симпатии были на его стороне, потому что он говорил о том, что хочет восстановить нормальные отношения с Россией. Чего здесь плохого? И конечно, мы не могли не приветствовать такой позиции.

Наши симпатии были на стороне Трампа, потому что он говорил о том, что хочет восстановить нормальные отношения с РоссиейФото: REUTERS

ОПТИМИСТ И МИРОТВОРЕЦ

- Нас конфронтация США с Ираном очень беспокоит. Потому что вблизи наших границ это происходит. Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана, затронуть некоторые страны, с которыми у нас очень тесные, близкие отношения, вызвать дополнительные волны беженцев в большом количестве, может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике. Всё это не может не беспокоить. Поэтому мы приветствовали бы любое движение вперёд навстречу друг другу между США и Ираном. Простое нагнетание обстановки никому на пользу не пойдёт. Мне кажется, и самим Соединённым Штатам. Это только на первый взгляд будут одни плюсы, но будут и минусы. Надо посчитать, сколько плюсов, сколько минусов. Ситуация, к сожалению, лучше не стала, поэтому радоваться особенно нечему. С другой стороны, мы чувствуем себя спокойно, уверенно. У нас проблем нет.

- Вы оптимист и всегда им были. И вы миротворец.

- Абсолютно точно.

НЕ ВЕРЮ, ЧТО СКРИПАЛЯ ОТРАВИЛИ БРИТАНЦЫ

- Я вижу, сколько проблем, которые не могут не угнетать вас. Это просто грустно. Непростая ситуация.

- Ничего страшного. Бывало и хуже.

- Что случилось со Скрипалём? Где он?

- Понятия не имею. Он же шпион, он всё время прячется.

- Говорили, что он вернётся в Россию, что у него была какая-то информация.

- Да, мне говорили, что он хочет написать бумагу, попроситься вернуться. Сомневаюсь. Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?

- Кто же его отравил? Говорят, что это могли сделать британские спецслужбы, потому что не хотели, чтобы он вернулся в Россию.

- Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю. Если бы хотели отравить, отравили бы.

Скрмпаль - шпион, он всё время прячетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был.