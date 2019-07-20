Ростов - Спартак 20 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футболисты "Ростова" и "Спартака" обычно в поединках на Дону выдают яркие и интересные поединки. В апреле этого года ростовчане победили "красно-белых" 2:1 на своем поле, усложнив им турнирную ситуацию. На летних сборах - обыграли тоже. Сейчас - третья встреча в календарном году, и - на "Ростов Арене". Валерий Карпин против бывшего клуба, Александр Гацкан в последней игре за "Ростов - эта встреча таит много интриг. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ростов - Спартак 20 июля 2019.

Статистика личных встреч Ростов - Спартак 20 июля 2019

В чемпионатах России по футболу "Спартак" и "Ростов" провели 50 игр. 30 побед у москвичей, 11 - у ростовчан, а еще 9 игр завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Ростов - Спартак 20 июля 2019

Встреча должна завершиться вничью. Силы у команд на старте сезона равны.

Прогноз на матч Ростов - Спартак 20 июля 2019

"Ростов" покажет зубы в игре со "Спартаком". И будет в итоге ничья.

Где смотреть матч Ростов - Спартак 20 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Ростов - Спартак можно посмотреть 20 июля и начнется в 21:30 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Ростов - Спартак 20 июля 2019

Трансляция матча Ростов - Спартак 20 июля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 21:25 по московскому времени.