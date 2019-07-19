Сборная Алжира выиграла Кубок Африки 2019, победив Сенегал благодаря голу после рикошета

Вечером в пятницу, 19 июля, в Каире прошел финальный матч Кубка Африки 2019 года. В поединке за золото турнира встречались Сенегал и Алжир - номинально две лучшие команды континента по силе на данный момент. К тому же, эта встреча стала очной битвой двух топ-звезд чемпионата Англии. В составе Алжира и Сенегала были по одной звезде из Английской Премьер Лиги. Это - Садьо Мане ("Ливерпуль", Сенегал) и Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир).

На групповом этапе Кубка Африки эти же команды уже играли между собой и тогда алжирцы добыли важную для себя победу с минимальным счетом 1:0. Тогда на старте второго тайма победный гол забил алжирец Юсеф Белаили после паса Софьяна Фегули.

А что тут было-то! Тоже мяч на второй минуте - но уже первого тайма. В одной из первых атак Алжира в матче, когда еще не все зрители дошли до своих мест, а комментаторы огласить составы команд, то Багдад Бунеджа поразил ворота Сенегала! Он просто решил издалека пробить по воротам соперников, мяч попал в защитника сенегальцев. Мяч полетел по очень высокой дуге, вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди замер и внимательно смотрел на мяч, который на старте финала Кубка Африки залетел ему "за шиворот". Хотя мог сделать просто пару шагов и поймать его.

В итоге очень быстрый гол придал уверенности команде Алжира. Которая смогла выстроить более уверенную оборону и найти противоядие от атак Сенегала - и в итоге усилия Садьо Мане и компании не были страшны алжирской сборной. А экс-вратарь самарских "Крыльев Советов" Раис Мболи держал свои ворота "на замке".

"Вспышкой" в этой игре мог быть пенальти в ворота Алжира в середине второго тайма. Однако же арбитр, пересмотрев видеоповтор, решил отменить свое решение и не давать штрафного 11-метрового удара.

Настоящие африканские страсти кипели весь матч. В перерыве матча, например, команды уходили с поля и оплеуху получил второй вратарь сборной Алжира. Но все же встал и ушел на 15-минутный отдых. Ну а когда судья добавил 4 минуты к основному времени матча уже в финале поединка, то на стадионе энергия кипела через край. Сенегал пытался забить ответный гол в ворота Алжира, а на трибунах десятки тысяч алжирцев ждали - когда же закончится матч???

И в итоге судья Дженни Сиказве дает свисток - Алжир становится новым победителем Кубка Африки! Они во второй раз в истории выиграли турнир - до этого "золото" было в 1990 году.