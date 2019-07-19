Тайный ужин Эда Ширана в Москве: устрицы, крабы, стерлядь и отказ от женщин

По данным самого свежего рейтинга самых богатых знаменитостей в мире (Forbes) британский музыкант Эд Ширан заработал за минувший год $110 млн. (6 млрд. 915 млн. руб). Певец второй год со своим туром собирает стадионы по всему миру и по подсчетам специалистов заработал за это время - $600 млн. (37 млрд. 719 млн. руб.).

Москва не стала исключением – в пятницу 19 июля на стадионе «Открытие Арена» Эд Ширан собрал больше 40 тысяч зрителей. Билеты продали задолго до начала концерта, все они были именные, поэтому пройти на стадион можно было лишь, предъявив удостоверение личности. Музыкант пел, находясь на сцене один на один с акустической гитарой (без шоу-программы, подтанцовки и т.п.), а тысячи людей подпевали Ширану под проливным дождем.

teamrussia Британский певец Эд Ширан тоже хочет быть нашим парнем! Уже в правильной футболке на концерте в Москве

«Комсомольская правда» поговорила с Назигуль Сарыбаевой, которая не только побывала на концерте, но и поужинала в одном ресторане с Эдом Ширановм: «Я купила билет на концерт Эда Ширана за шесть тысяч рублей. Очень люблю песни этого исполнителя, поэтому не могла пропустить концерт. Он исполнял композиции из разных альбомов, сказал, что одну из песен он когда-то пел в пабе на двух зрителей. Ширан был очень удивлен, что в России люди знают его песни наизусть. На сцене стояли огромные экраны, поэтому эти эмоции (удивление и радость) на лице музыканта были видны. После концерта мы с подругами поехали на ужин в ресторан «White Rabbit». С удивлением увидела, что за одним из столиков ужинал Эд Ширан со своей командой. Интересно, что до моего вопроса ни официант, ни хостел не знали, что в зале сидит мировая звезда. Я подошла, чтобы рассказать Ширану, как мне понравился концерт, поблагодарить. Он выглядел очень уставшим, но сам предложил сделать селфи…»

Менеджмент Эда Ширана не случайно выбрал для ужина столичный «White Rabbit», этот ресторан пятый год подряд получает «гастрономический Оскар». Модное заведение на Смоленской площади на 13 месте в списке лучших ресторанов мира. Как известно, именно, опираясь на этот список, менеджер Эда Ширана выбрал место для ужина. Мировая знаменитость ужинала в окружении команды более, чем из 10 человек. Предпочтение отдавали морепродуктам и другим угощениям. Цены здесь соответствующие статусу заведения. Так, «Плато на двоих» (устрицы, гребешок, краб, креветки) весом 850 г подают по цене 7 тыс. 300 руб. Камчатский краб стоит 850 рублей, устрица – 600, лангустин – 1900, стерляжья уха – 970, мурманская треска с морской спаржей и томатами – 1210.

nazy_3.14159265358979323846264 Еще утром я думала, что не попаду на концерт

После плотного ужина Эд Ширан отправился в гостиницу, возле которой его караулили симпатичные поклонницы. Но музыкант предпочел отдыхать в одиночестве – как известно Эд Ширан очень дорожит отношениями с женой: в прошлом году музыкант зарегистрировал отношения с одноклассницей.

Самым обсуждаемым событием концерта Эда Ширана в Москве стало то, что он исполнил хит «Shape Of You» в футболке сборной России по футболу. В СМИ предполагают, что Эд Ширан стал фанатом нашей сборной после последнего Чемпионата мира по футболу, но на самом деле этот трюк музыкант повторяет в каждой точке своего турне – выходит на сцену в футболке сборной той страны, где поет. За несколько дней до концерта 12 июля у Ширана вышел новый альбом «No.6 Collaborations Project». С этой пластинки Эд Ширан сыграл на концерте две песни – «Blow» и «I Don't Care». Один из самых «продаваемых» музыкантов в мире до концерта и после сказал много теплых слов о России и о нашей культуре.

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