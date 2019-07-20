2019-07-20T23:27:26+03:00
Спорт

Футболисты "Спартака" лишились победы в Ростове-на-Дону, сыграв вничью 2:2

Трех очков москвичей лишили футболисты, которые им не пригодились
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" гостил в Ростове-на-Дону. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС"Спартак" гостил в Ростове-на-Дону. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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В субботу, 20 июля, в Ростове-на-Дону прошел центральный матч 2 тура чемпионата России по футболу. В гости к "желто-синим" приехал московский "Спартак". Столичный клуб оставил после первой игры очень много вопросов к себе - настолько тяжело далась победа над новичком Премьер-Лиги футбольным клубом "Сочи" благодаря голу на 94-й минуте. А в Ростове-на-Дону спартаковцы не выигрывали с 2013 года в матчах чемпионата России. С переездом же донской команды на 45-тысячную "Ростов Арену" и вовсе - на местный клуб стали ходить больше, чем на "Спартак". По средней посещаемости ростовчане были в прошлом сезоне вторыми в Премьер-Лиге после "Зенита", у которого стадион в полтора раза больше ростовского.

Главное же ожидание от матча против "Спартака" - это проводы капитана "Ростова", полузащитника Александра Гацкана. 35-летний игрок с 2008 года играл на Дону и решил в начале этого сезона покинуть команду. Перед началом игры состоялась церемония чествования игрока - ему подарили специальную сувенирную футболку. А в заявку на игру он попал лишь в запас. Когда же пошла 84-я минута игры, то зрители на стадионе зажгли огни мобильных телефонов в честь своего капитана. Это была акция в чесь Гацкана.

Счет в поединке на 23-й минуте открыли хозяева поля - у ростовчан отличился Хорен Байрамян после того, как в штрафной "Спартака" возникла страшная сутолока. Но счастье хозяев поля было недолгим. Ибо уже на 24-й минуте Луис Адриано был точен после удара с пенальти. И довольно долго счет в поединке оставался равным - "Спартак" и "Ростов" не могли забить друг другу голов.

Равновесие нарушил на 66-й минуте капитан "Спартака". После подачи с углового Георгий Джикия точно подставляет голову и отправляет мяч в ворота. Третий гол "Спартака" в сезоне и второй мяч забил защитник "красно-белых".

В конце поединка "Ростов" бросил в бой легенду клуба - на поле вышел Александр Гацкан. Через минуту - на нем получил желтую карточку Фернандо. А трибуны же поприветствовали уходящего капитана клуба.

Ну и на 91-й минуте матча уже в добавленное время полузащитник "Ростова" Александр Зуев забивает второй гол в ворота "Спартака". Он умело воспользовался передачей Романа Еременко - оба этих игрока в разное время не пригодились "красно-белым" и теперь же решили исход поединка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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