2019-07-21T14:30:16+03:00
Происшествия

«Боинг 737» после вылета в Прагу срочно вернулся в Москву

Виной тому - датчики пожарной сигнализации, которые сработали в багажном отсеке
Павел КЛОКОВ
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Пассажиров отправят по месту назначения резервным самолетомПассажиров отправят по месту назначения резервным самолетомФото: Иван ВИСЛОВ
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Самолет Москва-Прага вылетел из аэропорта «Внуково» 21 июля в 11.28 (хотя время вылета по расписанию было 11.00).

Через некоторое время пилоты получили сигнал из багажного отсека - сработала пожарная сигнализация.

Как рассказал «КП» официальный представитель авиакомпании, в целях соблюдения мер безопасности полетов командир воздушного судна незамедлительно принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета и сообщил о срабатывании датчика службам аэропорта «Внуково».

- При этом члены кабинного экипажа никаких признаков задымления во время приземления лайнера не выявили, - добавил источник. - После штатного приземления воздушное судно отстранено от полетов.

Сейчас в авиакомпании оперативно создали комиссию по расследованию этого случая.

Пассажиров отправят по месту назначения резервным самолетом после 14.30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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