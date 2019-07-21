2019-07-21T18:47:03+03:00
Общество

Пользователи соцсетей бьют тревогу: в Подмосковье завелся медведь

По неподтвержденным данным, Михаил Потапыч распугивает грибников под Чеховым
Павел КЛОКОВ
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При этом бурые медведи в Подмосковье все-таки естьПри этом бурые медведи в Подмосковье все-таки есть
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Шок! Сенсация! Бомба! В городском округе Чехов замечен бурый медведь. Он бродит между деревнями в поисках ужина. Никого не боится. И жаждет общения.

Примерно в таком устрашающем стиле пишут авторы подмосковных групп и сообществ в интернете. И получают комментарии:

- Пожалуй, я за грибами с утра не пойду.

- Лучше купить подберезовиков в магазине.

- Жизнь дороже...

При этом доказательств в этих заметках маловато.

Пишут, что информацию подтвердили в ЕДДС.

Корреспонденту «КП» в единой дежурной диспетчерской службе Чехова сказали, что к ним ни одного обращения, связанного с медведем, в последнее время не поступало.

В МЧС также развели руками.

Похоже на выдумку, в общем.

При этом бурые медведи в Подмосковье все-таки есть. Как рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM ) начальник управления природопользования Министерства экологии Подмосковья Даниил Титов, обитают они на границе с Тверской и Ярославской областями. А именно - в Талдомском, Дмитровском и Волоколамском районах. Всего 10 особей.

- Так как их мало, они в Подмосковье занесены в Красную книгу, - добавил чиновник.

Местные жители слышали про шухер в интернете, но сами медведя не видели. Например, жительница Чехова Екатерина Березина часто бывает в местах близ Пешково (именно эту деревню указывают в сообщениях).

- У меня там есть дом, - рассказала женщина. - Но чтобы медведь бродил по лесам и полям, я не представляю. Его бы давно уже изловили.

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Начальник управления природопользования Министерства экологии Подмосковья Даниил Титов рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" об экологической обстановке в регионе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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