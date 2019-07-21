Орешкин предупредил о кредитном «взрыве» в 2021 году

Россияне скоро перестанут платить по долгам. Такое предсказание выдал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, ждать осталось недолго. Через пару лет в стране может начаться кризис, причиной которому станет закредитованность россиян. Сейчас общий объем долга составляет 16 трлн. рублей. За прошлый год он вырос на 25%.

- Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее. Наши оценки говорят, что в 2021 году она в любом случае взорвется, до 2022 года мы уже не дотянем, - пояснил Орешкин в интервью радио «Эхо Москвы» - Чтобы пузырь не лопнул, его нужно потихонечку сдувать. Именно об этом я и говорю последние месяцы и надеюсь, что те решения, которые ЦБ уже принимает, приведут именно к таким результатам.

Напомним, глава Минэкономразвития и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина начали публично спорить, есть ли кредитный пузырь в стране, еще на форуме в Санкт-Петербурге. С тех пор перепалка и не утихает. В Центробанке особых рисков пока не видят, но «следят за ситуацией», а вот в Минэкономики бьют в набат. По словам Орешкина, в четвертом квартале прошлого года треть кредитов были выданы людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода. То есть любое сокращение доходов - и такой заемщик становится неплатежеспособным.

- Мы готовим конкретные предложения, чтобы люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогли из нее постепенно выйти, - пояснил Орешкин. - О том, как помогать людям, нужно думать уже сейчас. Должны быть механизмы, когда государство подставит плечо тем, кто оказался в тяжелом положении.

Смысл «подстилания соломки» в том, чтобы не допустить масштабного кризиса по всей стране. Потребительские кредиты могут стать катализатором. Если заемщики перестают отдавать кредиты, то начинаются проблемы в банках и у тех компаний, которые в них обслуживаются. А дальше - по нарастающей. Мировой кризис 2008 года начался с ипотечных кредитов, которые американские банки раздавали практически всем желающим. А расплачиваться за это пришлось не только Штатам.

Кстати, в ЦБ уже начали «охлаждать рынок». С 1 октября регулятор вводит еще один показатель для банков - предельную долговую нагрузку. Методика будет работать примерно так: если гражданин уже платит больше 50% от своих доходов, то новый кредит ему с большой вероятностью не дадут.

- Наше достаточно жесткое регулирование по показателю долговой нагрузки должно привести к тому, что темпы потребительского кредитования будут постепенно сокращаться, несмотря на снижение ставок по кредитам, - считает Эльвира Набиуллина.

Кстати, банки сигналы из регулятора уже восприняли. Они стали чаще отказывать в кредитах. По данным ОКБ, в первом квартале было одобрено только 32% заявок. Это на четверть меньше, чем годом ранее. Темпы роста задолженности пока остаются прежними, но, возможно, эффект проявится во втором полугодии.

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