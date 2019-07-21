Политолог Виталий Третьяков: «Войну в Донбассе Зеленский не остановит»

Первые итоги выборов на Украине уже известны. На них лидирует президентская партия Владимира Зеленского «Слуга народа». О первых шагах Зенского после выборов «КП» рассказал политолог Виталий Третьяков.

- Нет, в политике Зеленского ничего не изменится, - рассказал «КП» политолог Виталий Третьяков. - Раньше оправдывались, что у него скованы руки. Мол, нет большинства в парламенте. Якобы он назначит новое правительство и все изменит. Нет. Я за последние месяцы не слышал ни одного выступления Зеленского, которое бы вело к прекращению бомбежек. Думаю, он пойдет по пути разрыва Минских соглашений. Может, Зеленскому и хочется прекратить бойню — он же не был причастен к ее развязыванию. Но остановить пока он ее не сможет. Возмножно, не хватит политических сил. Его пацифистские намерения остаются намерениями. Ведь если останавливать войну, то кому-то придется нести за это ответственность. Кого из крупных олигархов или политиков готовы посадить? Есть одна надежда, что во главе правительства станет сильная фигура. Сильнее самого Зеленского. Тогда могут начаться переговоры с ДНР и ЛНР. Но это маловероятно.

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