2019-07-21T20:39:30+03:00
В мире

Выборы в Верховную Раду 2019: Экзит-полы отдали победу "Слуге народа" Зеленского

В парламент проходят пять партий
Григорий ЛЕОРДА
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Партии президента придется создавать коалицию для большинства в парламенте.Партии президента придется создавать коалицию для большинства в парламенте.Фото: REUTERS
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На Украине закрылись избирательные участки по выборам в Верховную Раду. Итоговую явку на участках еще предстоит подсчитать, но за несколько часов до их закрытия она была низкой - всего чуть больше 35%.

Центральная избирательная комиссия приступила к подсчету голосов. В выборах принимали участие 24 партии. По данным экзит-полов, которые проводили несколько организаций, в парламент пройдут пять из них. Большинство голосов (за 40%) получила партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

В этот день ЦИК зафиксировала наличие "мелких нарушений, которые в целом не влияют на ход избирательного процесса". При этом событий, которые могли бы повлиять на результаты выборов, ими замечено не было.

Первые результаты Национального экзит-пола

(данные других экзит-полов близки к этим)

Слуга народа - 43,9%

Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,5%

Европейская Солидарность - 8.9%

Батькивщина - 7.6%

Голос - 6.3%

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Признаться, я и сама хотела подработать. Дай, думаю, устроюсь к кому-нибудь листовки раздавать – с народом пообщаюсь, прочувствую ситуацию изнутри. Но предвыборной агитации на улицах Киева оказалось на удивление мало. И это несмотря на то, что выборы в Верховную раду (они состоятся 21 июля) по своей значимости не уступают выборам президентским. Украина – парламентско-президентская республика и без депутатов глава государства не может провести никакие важные решения. Вся агитация в основном ведется с телеэкранов. На Крещатике – самой центральной и оживленной улице Киева – лишь единичные палатки. (подробности)

Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду.21 июля на Украине избирают новый парламент

ИСТОЧНИК KP.RU

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