Ольга Скабеева: Ни дерзости, ни вызова в поведении Кокорина и Мамаева не увидела

Побритые наголо, но бодрые и улыбающиеся Павел Мамаев и Александр Кокорин стали героями сюжета на канале «Россия-1». Съемочная группа во главе с Ольгой Скабеевой навестила ребят в колонии, посмотрела, как те живут, что едят и как играют в футбол. Мы попросили Ольгу рассказать о встрече со спортсменами

- После сюжетов об Украине и о Трампе история про Кокорина и Мамаева показалась достаточно легкомысленной. Почему вы решили заняться этой темой?

- Ой вы ошибаетесь! У нас огромная страна, и у людей совершенно разные интересы. И тема Кокорина и Мамаева была очень резонансной. Можно даже сказать, что она в какой-то момент разделила людей. Одни говорили, что поделом им, другие, что это слишком суровое наказание. И было правильно предоставить людям возможность увидеть, как живут сейчас их кумиры, оказавшиеся в крайне неприятной ситуации.

- Вы воздержались от оценок в репортаже, и спасибо вам за это. Скажите, а как сами ребята отнеслись к идее с вами поговорить?

- Не знаю, что предшествовало согласованию нашего репортажа. Но я лично написала огромное количество писем с просьбой разрешить эту съемку. И мы получили разрешение ФСИН, и оно предполагало общение с Кокориным и Мамаевым. Не знаю точно, как их убедили, но они были рады поговорить и оказались очень приятными и общительными ребятами. У них действительно многое изменилось в жизни, изменилось целеполагание, оценки происходящего и возможно им было просто важно это рассказать, в том числе своим болельщикам.

- Колония готовилась к вашему визиту? Не было ощущения, что к вашему приезду что-то специально построили?

- Ой, не думаю. Да, согласования были долгие, но не настолько, чтобы за это время успеть что-то построить. Но те люди, которые нас сопровождали никак не ограничивали наши передвижения и не демонстрировали нам какие-то лучшие помещения. Например, когда мы показывали швейный цех, было видно, что он вполне рядовой. И когда мы разговаривали с заключенными, никто нас не преследовал и не висел над душой.

- Другие заключенные с вами охотно общались?

olgaskabeeva В программе Вести показали сюжет о пребывании в белгородской колонии скандальных футболистов

- Там же есть определенные правила. Если человек не хочет, чтобы его показывали - его не показывают. Нужно его личное согласие, в том числе письменное. Из тех, к кому я обращалась с вопросами, никто не отказал. Возможно им самим достаточно удивительно, то что они сидят с теми людьми, за которых недавно болели.

- Вы ничего не сказали еще про двух осужденных по этому делу.

- Брат Александра Кокорина Кирилл сидит в этой же колонии, еще один участник тех событий в другой. Но у нас сюжет был про Александра и Павла и поэтому я рассказывала только про них.

- В сюжете прозвучало, что интернета у них нет. Они что-то спрашивали про футбол? Что о своей карьере думают?

- Нет, про футбол они мне вопросы не задавали, а вот про карьеру говорили. Они хотят вернуться в большой спорт. Рассказывали, что это большое испытание, но приводили примеры, как многие их знакомые из-за травм не играли и значительно дольше, а потом снова возвращались на поле. Поэтому их нынешнее положение, как они надеются, не приведет к тому, что им придется завершать карьеру. Они думают, что попытаются играть после того как их выпустят. И то, что у них есть возможность теперь тренироваться по полтора часа в день, тоже совсем неплохо. Это довольно необычно для колонии.

- Тема раскаянья, извинений с их стороны снова не поднималась?

- Нет, почему. Они на самом деле многократно извинялись. Они это и повторили, что извинялись часто и считают, что сказанного ими уже достаточно, чтобы те, кто хотел услышать извинения, их услышали. Возможно чуть импульсивнее в общении был Мамаев, при этом ничего дурного я от него не услышала. А Кокорин просто скромный, приятный человек. У них достаточно философское настроение. Они много говорили о том, что многое осознали. Принимают произошедшее, как некий урок и что они несут наказание, которое им положено. И мне кажется из этих формулировок можно сделать вывод, что они многое переосмыслили. Какой-то дерзости или вызова с их стороны в разговоре я не почувствовала точно.

- УДО ждут?

- Да, ждут, конечно, как все осужденные. Но мы с ними об этом не говорили.

- В соцсетях уже пишут, что вы зря показали счет Кокорина из магазина. Люди посчитали это нарушением личных прав.

- Господь с вами! И один и другой очень долго жадно и с удовольствием перечисляли, что они покупают в этом магазине. А потом я показала счет. Какое-то дурновкусие считать это вмешательством в личное пространство.