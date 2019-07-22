У актера Алексея Кравченко из фильма «Бригада» угнали мотоцикл

У российского актера Алексея Кравченко, известного по роли следователя из фильма «Бригада» и работам в других кинокартинах и сериалах, угнали дорогой мотоцикл. Мужчина выставил свой синий BMW на продажу и ждал покупателей. Один из потенциальных клиентов позвонил и попросил посмотреть товар, после чего приехал на встречу.

- Приехал бородатый мужчина. Он хотел приобрести мотоцикл, но перед этим хотел на нем прокатиться, устроить «тестдрайв». Якобы, чтобы понимать, что он собирается купить. Актер дал потенциальному «покупателю» ключи от своего BMW и мужчина уехал, - сообщил источник «КП».

Кравченко долго ждал пока мужчина вернется. Однако «покупатель» так и не вернул актеру железного коня или деньги за него. Артист написал заявлению в полицию, сейчас оперативники разыскивают угонщика плотного телосложения.