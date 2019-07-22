«Grooppah krovee»: в сеть выложили шпаргалку, по которой Metallica пела хит «Кино»

В воскресенье, 22 июля, Metallica в рамках тура Worldwired выступила в московских Лужниках. Самым запомнившимся российским поклонникам событием выступления стало исполнение хита группы «Кино» «Группа крови».

На следующий день после концерта в сеть попала шпаргалка, по которой американская группа пела песню Цоя. Партитура выглядит очень забавно из-за необычной транскрипции. Странное произношение некоторых слов, которое не объясняет даже акцент артистов, оказалось последствием неправильной записи.

savshow Шпаргалка Металлики

Если «Grouppah krovee» транслитерация почти идеально точная, то догадаться что означает «Miah-KaiAh Creesla Clechete Pleekt» тяжело с ходу, даже зная текст оригинала. Звучало это примерно как «Миахкаа крисла клечете пликт».

Подобная подготовка выступления была раскритикована экс-участником «Кино» Алексеем Вишней, сообщает телеканал «360». Он отметил что технически песня была подготовлена очень плохо, и по всей видимости тексты и аккорды показали басисту Металлики Роберту Трухильо прямо перед выходом на сцену.

Тем не менее бывший звукорежиссер был обрадован подобной инициативой от всемирно известной группы: «Мне очень нравится сама идея — было очень приятно».