«Grooppah krovee»: в сеть выложили шпаргалку, по которой Metallica пела хит «Кино»
В воскресенье, 22 июля, Metallica в рамках тура Worldwired выступила в московских Лужниках. Самым запомнившимся российским поклонникам событием выступления стало исполнение хита группы «Кино» «Группа крови».
На следующий день после концерта в сеть попала шпаргалка, по которой американская группа пела песню Цоя. Партитура выглядит очень забавно из-за необычной транскрипции. Странное произношение некоторых слов, которое не объясняет даже акцент артистов, оказалось последствием неправильной записи.
Если «Grouppah krovee» транслитерация почти идеально точная, то догадаться что означает «Miah-KaiAh Creesla Clechete Pleekt» тяжело с ходу, даже зная текст оригинала. Звучало это примерно как «Миахкаа крисла клечете пликт».
Подобная подготовка выступления была раскритикована экс-участником «Кино» Алексеем Вишней, сообщает телеканал «360». Он отметил что технически песня была подготовлена очень плохо, и по всей видимости тексты и аккорды показали басисту Металлики Роберту Трухильо прямо перед выходом на сцену.
Тем не менее бывший звукорежиссер был обрадован подобной инициативой от всемирно известной группы: «Мне очень нравится сама идея — было очень приятно».
Группа крови от Metallica.
ИСТОЧНИК KP.RU