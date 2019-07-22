2019-07-22T12:48:03+03:00
Звезды

«Grooppah krovee»: в сеть выложили шпаргалку, по которой Metallica пела хит «Кино»

Причиной странного акцента артистов стал способ записи [видео]
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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На следующий день после концерта в сеть попала шпаргалка, по которой американская группа пела песню ЦояНа следующий день после концерта в сеть попала шпаргалка, по которой американская группа пела песню ЦояФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 22 июля, Metallica в рамках тура Worldwired выступила в московских Лужниках. Самым запомнившимся российским поклонникам событием выступления стало исполнение хита группы «Кино» «Группа крови».

На следующий день после концерта в сеть попала шпаргалка, по которой американская группа пела песню Цоя. Партитура выглядит очень забавно из-за необычной транскрипции. Странное произношение некоторых слов, которое не объясняет даже акцент артистов, оказалось последствием неправильной записи.

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Шпаргалка Металлики
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Если «Grouppah krovee» транслитерация почти идеально точная, то догадаться что означает «Miah-KaiAh Creesla Clechete Pleekt» тяжело с ходу, даже зная текст оригинала. Звучало это примерно как «Миахкаа крисла клечете пликт».

Подобная подготовка выступления была раскритикована экс-участником «Кино» Алексеем Вишней, сообщает телеканал «360». Он отметил что технически песня была подготовлена очень плохо, и по всей видимости тексты и аккорды показали басисту Металлики Роберту Трухильо прямо перед выходом на сцену.

Тем не менее бывший звукорежиссер был обрадован подобной инициативой от всемирно известной группы: «Мне очень нравится сама идея — было очень приятно».

Группа крови от Metallica.

ИСТОЧНИК KP.RU

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