Звезды на закрытии «Рандеву» в Юрмале: парад нарядов Лаймы, похудевшая Пугачева и Лепс с браслетом за 300 тысяч

Пятый раз подряд Лайма проводит в Юрмале музыкальный фестиваль «Рандеву». Как всегда, в зале аншлаг, а на сцене звездопад из российских и звёзд из стран постсоветского пространства.

Помимо хозяйки фестиваля, которая выглядела, безусловно, роскошно, меняя за каждый фестивальный день по 5-8 нарядов, зрители в финале особенно тепло приняли Сергея Лазарева, Григория Лепса (одного и в дуэте с красавчиком Эмином).

Лайма, которая ежедневно блистала на сцене, взвалила на свои хрупкие плечи и роль продюсера, лично контролировала весь процесс. Вайкуле признаётся: преодолевать сложности ей помогает характер.

Пятый раз подряд Лайма проводит в Юрмале музыкальный фестиваль «Рандеву»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

— Когда ты имеешь стержень и человек уже сформировавшийся, нетрудно быть самим собой, — делилась с «КП» Лайма. — А мое жизненное кредо — не врать. Я не вру, поэтому мне легко. Мне не надо оправдываться, я все делаю сознательно. Я Овен, вспыльчивая, значит, я могу что-то выкинуть, но потом могу за это извиниться. Что касается сцены, то я ориентируюсь на свой вкус. Я уже в детском саду знала, чего хочу. И это не значит, что это правильно, но у меня было свое мнение всегда. Так же и с моим фестивалем в Юрмале. Атмосфера тут сложилась очень дружелюбная, никто в истерике не заходится.

В начале второго отделения хозяйка фестиваля спела премьеру — экстравагантную песню «Муму». Автор музыки — композитор Сергей Найдун, слова написала поэт Наталья Касимцева. «Возможно, ты гений в любви, мой проклятый друг. Но ты не Тургенев, а я не твоя Муму!» — спела Лайма, отсылая зал к классическому произведению.

А потом вместе с Эмином, которого за кулисами караулила толпа фанаток, спела дуэтную «Я так хочу быть счастливым».

Григорий Лепс, выступивший в финале, выгулял новый зелёный пиджак и серебряный браслет собственного производстваФото: Мария РЕМИЗОВА

Григорий Лепс, выступивший в финале, выгулял новый зелёный пиджак и серебряный браслет собственного производства. Такой аксессуар с выбитыми на серебряных мини-скрижалях молитвами стоит в интернет-магазине певца более 300 тысяч рублей. Ручная работа как-никак.

В зале в качестве гостей также присутствовали Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин. Алла Борисовна пришла в коротких шортах, обнажающих стройные ноги звезды. Судя по всему, артистка ещё скинула пару кило.

Алла Борисовна пришла в коротких шортах, обнажающих стройные ноги звездыФото: Борис КУДРЯВОВ

- Алла Борисовна, прекрасно выглядите! - похвалил звезду один из латвийских журналистов.

- Держусь! А что ещё мне остаётся, - улыбнулась АБ.

Лайма в финале кинула интригу: «Может, в следующем году мы проведем этот фестиваль с Аллой вместе».

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На рижском взморье уже пятый год подряд Лайма Вайкуле собирает своих друзей. Артистка тут организовала фестиваль «Рандеву» в легендарном зале «Дзинтари».

Главная «фишка» музыкального смотра - живой звук. Но, как оказалось, не все соглашаются работать без фонограммы и петь под аккомпанемент оркестра. Лайме приходится многих уговаривать. (подробности)