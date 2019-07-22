2019-07-22T15:18:53+03:00
Экономика

Эксперты о «кредитном взрыве» в 2021 году: Центробанку придется повысить ставки, чтобы снять народ с «долговой иглы»

Банки станут чаще отказывать людям в займах, а процентная ставка вырастет
Дмитрий КОЗУРОВ
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Министр экономического развития России Максим Орешкин предсказал взрыв проблемы закредитованности населения уже в 2021 году. . ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАССМинистр экономического развития России Максим Орешкин предсказал взрыв проблемы закредитованности населения уже в 2021 году. . ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Заявления министра экономического развития России Максима Орешкина, предсказавшего взрыв проблемы закредитованности населения уже в 2021 году, наделало много шума обществе. Опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты сходятся во мнении, что тема, поднятая министром, не нова и представляет собой реальную проблему.

- Рост закредитованности — естественный процесс, когда падают естественные доходы населения, - рассказал «КП» директор банковского института ВШЭ Василий Солодков. - Большую роль тут играют необеспеченные потребительские кредиты.

Действительно, эксперты не раз обращали внимание на то, что значительная часть населения страны увлеклась займами на отпуск, покупку бытовой техники и так далее. Простота получения денег с их помощью у многих создает ложное ощущение, что так же легко их можно отдать. По данным ЦБ, у 44 процентов российских семей есть непогашенные займы.

- На деле же приходится экономить, а то и вовсе брать новый кредит, чтобы расплатиться по старому, - рассуждает Солодков. - В нынешней ситуации Центробанку придется охлаждать рынок потребительского кредитования. А достичь он этого может только одним способом — сделав кредиты менее доступными. Меры эти могут оказаться довольно болезненными, но без них может случиться тот самый взрыв, о котором говорил Орешкин.

Некоторые эксперты увидели в заявлениях министра попытку личного пиара.

- Странно, что такой высокопоставленный чиновник пугает народ громкими заявлениями, - считает экономист Никита Кричевский. - И это при том, что у министра Орешкина есть все возможности, чтобы предсказанную им катастрофу предотвратить. У него в подчинении целое министерство, есть прямой выход на президента, председателя правительства. Это его работа — не допустить ухудшения ситуации.

Экономист уверен, что долги россиян растут в первую очередь из-за падения реальных доходов населения.

- А это как раз зона ответственности Минэкономразвития, - отметил Кричевский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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