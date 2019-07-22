«Серьезные ушибы, врачи пока не отпускают»: Глеб Панфилов опроверг выписку Инны Чуриковой

С прошлой недели Инна Чурикова находится в НИИ имени Склифосовского, куда попала после несчастного случая. Напомним, 18 июля актриса упала со сцены прямо во время спектакля «Старая дева» в столичном театре «Русская песня». Несмотря ни на что, роль Инна Михайловна доиграла до конца, но падение для 75-летней артистки не прошло даром: из театра ее на «Скорой» экстренно доставили в реанимацию Склифа. Было подозрение, что у Чуриковой сломаны два ребра.

Еще сегодня утром, как рассказали в справочной медучреждения, состояние пациентки оставалось тяжелым. Однако, на странице Инны Михайловны на Фейсбуке появилось ее фото с сыном в загородном доме.

- Хорошо быть дома! Спасибо за поддержку, дорогие друзья... Все хорошо... Теперь долгожданный отдых с моими родными, - гласила подпись к снимку.

За несколько часов фотография получила более 3000 лайков и около трехсот комментариев. Поклонники поспешили поздравить актрису с выпиской, но эта радость оказалась преждевременной.

- Она не выписалась, все еще в больнице, вот я еду к ней сейчас, - рассказал kp.ru супруг артистки, режиссер Глеб Панфилов.

- Так у нее же появилась фотография на Фейсбуке — мол, я дома, все хорошо, всем спасибо за поддержку…

- Ну вы что, верите фотографиям на Фейсбуке? Я вам говорю, как обстоят дела.

- Как Инна Михайловна себя чувствует, у нее действительно два ребра сломаны?

- Нет-нет, у нее ушибы, но это серьезная вещь. Еще неизвестно, что лучше — ребро сломать или ушиб получить. К сожалению, ее и завтра еще не выпишут, врачи не отпускают - будут наблюдать. Единственное, из реанимации ее перевели в обычную палату.

Тем временем возвращения актрисы ждут в родном театре «Ленком», где она служит с 1975 года.

- Из коллег к Инне Михайловне никто пока не ездил — к ней не пускают, - уточнил kp.ru директор «Ленкома» Марк Варшавер. - Мы ее с нетерпением ждем, у нее с сентября стоят спектакли, и очень много. Премьер с ее участием не запланировано, но есть репертуарные постановки, в которых она играет. Гастроли опять же по городам России. Мы поэтому и волнуемся — надо, прежде всего, чтобы она поправилась.

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