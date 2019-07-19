2019-07-19T15:46:16+03:00
Звезды

"В состоянии средней тяжести": Инна Чурикова переведена из реанимации в палату

Актриса приходит в себя после ЧП в театре
Григорий ЛЕОРДА
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Сколько актриса пробудет в больнице пока не известно.Сколько актриса пробудет в больнице пока не известно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Народная актриса СССР Инна Чурикова пошла на поправку меньше чем через сутки после события в театре "Русская песня". Во время постановки "Старая дева" актриса оступилась и упала. Спектакль она прерывать не стала и мужественно доработала в этот вечер.

Прибывшие к театру медики осмотрели артистку уже после того, как зал опустел. Врачи заподозрили у Инны Чуриковой перелом ребер. Женщину пришлось госпитализировать в реанимационное отделение "Склифа". Тогда ее состояние оценили как тяжелое.

«Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована», - говорил ее партнер по сцене Александр Михайлов.

К утру состояние 75-летней Инны Михайловны стало намного лучше.

"Сегодня в 11 часов ее перевели в отделение острых эндотоксикозов, она сейчас в палате, в состоянии средней тяжести", - сообщили ТАСС в справочной службе больницы.

Кстати, это не первая "производственная" травма актрисы. В 2012 году Чурикова сломала запястья, упав на пороге театра Ленком. Больничный длился десять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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