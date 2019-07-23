Открытие ученых: мы говорим молодости «прощай» в 50 лет

НУ КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ?

Вопрос «в каком возрасте мы начинаем стареть» терзает не только философов и голливудских звезд. Ученые всего мира пытаются выяснить это, чтобы определиться, когда начинать прием лекарств-геропротекторов (защищающих от старения) и других антиэйдж-мер. Единого мнения у исследователей пока нет. Более того, мировые светила антивозрастной науки все больше склоняются к довольно радикальной версии, что старение начинается… прямо с зачатия. Поскольку само старение это, по сути, накопление повреждений, возникающих в организме при делении клеток и в ходе других процессов жизнедеятельности, поясняет руководитель лаборатории исследований старения в Медицинской школе Гарварда и МГУ им. Ломоносова Вадим Гладышев.

Второй распространенный подход заключается в том, что сначала мы все-таки растем - лет до 20 - 22-х. Потом примерно до 45 лет на уровне генома по-прежнему идут благоприятные изменения - в частности, защищающие нас от рака. А с 55 - 60 лет можно говорить о заметном ослаблении защиты от тяжелых возрастных заболеваний и других неблагоприятных процессах на уровне ДНК. Такой теории придерживается знаменитый генетик Стив Хорват, создавший первые в мире «биологические часы» для измерения скорости старения (ученый дал подробное интервью «КП» на одной из международных антиэйдж-конференций).

И вот - новые данные. Группа исследователей из США, Финляндии и Великобритании изучила активность работы генов в образцах мышц и мозга людей от 20 до 90 лет. Главный вывод: коренной перелом, когда, судя по всему, в организме происходят кардинальные изменения на уровне генома, приходится в среднем на возраст 50 - 55 лет.

ЧТО ИЗУЧАЛИ

Исследователи обратили внимание на гены, которые, как сейчас считают ученые, связаны с ключевыми процессами, играющими роль в старении. Во-первых, это гены, от работы которых зависит чувствительность наших клеток к инсулину. Чем она ниже, тем больше требуется инсулина. А повышение его выработки в конечном счете ведет к ускорению обмена веществ и более быстрому накоплению повреждений.

Вторая группа генов задействована в процессах клеточного дыхания и выделения энергии. Нарушение этих жизненно-важных функций считается одной из ведущих причин гибели клеток и старения организма в целом.

Если пояснить сложные исследования упрощенно, то выяснилось, что примерно до 50 лет наблюдается одна картина и закономерности работы генов, а после - другая. Авторы научной работы предположили, что, возможно, именно с этого возраста пора начинать интервенции (вмешательства) для замедления старения организма. Хотя, с другой стороны, не исключено, что с шестого десятка лет прежняя модель работы генов становится просто не актуальна, теряет свою необходимость. То есть в более позднем возрасте организм перестраивается на генетическом уровне именно так, чтобы наилучшим образом адаптироваться под изменившееся состояние и работу органов и систем.

Непреодолимых препятствий для омоложения не существуетФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВОПРОС-РЕБРОМ

Можно ли замедлить старение и омолодиться?

Непреодолимых препятствий для этого нет, радует большинство ученых, исследующих старение. И если официально испытанных на людях средств для омоложения пока еще нет, то замедление старения - в наших руках. Ведение правильного образа жизни на самом деле позволяет, хотя и не очень радикально, но все же замедлить старение и продлить здоровый период жизни человека, радует профессор Вадим Гладышев.

О том, как грамотно себя вести по последним научным данным, чтобы повысить свои шансы стать долгожителем, «КП» узнала у врача-эндокринолога университетской клиники МГУ, научного руководителя Клиники системной медицины, кандидата медицинских наук, ведущей Интернет-канала «Записки доктора Павловой» Зухры Павловой.

СТАНЬ МАЛОЕШКОЙ, НО БЕЛКОМ НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ

- Уже ни у кого не вызывает сомнений, что ожирение – один из ключевых факторов ускорения старения, - рассказывает Зухра Павлова. - Сейчас большинство людей переедает. Но помните: долгожители - малоешки! Нередко приводят в пример тучного Черчилля, который к тому же злоупотреблял алкоголем и курил. Однако это исключение, которое только подтверждает правило. Потому что никто не приведет вам сто таких черчиллей в пример. Повторю: абсолютное большинство долгожителей очень стройные, питаются, как птички, и прием пищи у них достаточно регулярный. И что очень важно: они не злоупотребляю сладким. Вернее, они его практически не употребляют.

С возрастом природа пытается разными способами низвести человека со сцены. Например, происходят изменения, мешающие употреблять белок (а это самый важный компонент нашего питания). У людей выпадают зубы. Но человечество, к счастью, нашло управу на эту напасть - сейчас отлично работают стоматология, имплантология, ортодонтия, зубы вставляются.

Вот только жаль, что большинство людей воспринимают здоровые зубы как повод для гордости при улыбке. А они нам нужны прежде всего для того, чтобы тщательно пережевывать пищу. Этому важнейшему компоненту правильного пищеварения незаслуженно перестали уделять внимание. Попробуйте жевать каждый кусочек не менее 33 раз. Вы очень удивитесь тому, что станете насыщаться половиной прежней порции! Это самый простой способ начать стройнеть.

Есть и еще один механизм, который препятствует потреблению животного и растительного белка - уменьшение с возрастом количества ферментов, которые нужны для переваривания этого компонента. В итоге люди перестают получать и (или) усваивать необходимое количество белка, чтобы поддерживать объем мышечной массы. А хорошо развитая и функционирующая мышечная масса – это большая заявка на здоровое долгожительство. Поэтому в старшем возрасте обязательно нужно уделять внимание здоровью зубов, белковой пище и ее усвоению, которое позволяет поддерживать мышечную массу.

БЕРЕГИСЬ СЛАБОСТИ - УКРЕПЛЯЙ КОСТИ И МЫШЦЫ

С возрастом люди все чаще жалуются на слабость. Нередко это считают естественным состоянием и придают ему мало значения.

- А ведь слабость, как правило, не только мышечная и эмоциональная (ощущение усталости, снижение когнитивных функций, например, памяти), но еще и костная, - поясняет доктор Павлова. - Костная ткань теряет свою минеральную плотность, способность удерживать скелетный и мышечный массивы. В результате человек становится менее подвижным, чаще случаются переломы. Все это ускоряет старение.

Минеральная плотность костной ткани в очень большой степени зависит от того, что человек ест, как он двигается и каков его гормональный баланс. К костям крепится мышечная масса, а если мышцы малоактивны, то и питание (метаболизм) костной ткани ухудшается. Одновременно при низкой физической активности повышается риск развития ожирения. А ожирение – это воспаление, которое способствует развитию такого явления, как инсулинрезистентность. То есть нарушение чувствительности клеток различных тканей к действию инсулина.

Ни в коем случае не забрасывайте физнагрузки в зрелом возрасте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все эти сложные биохимические механизмы приводят к ряду серьезных болезней. И в том числе - к нарушению гормонального баланса, который, в свою очередь, способствует разрушению органического матрикса (основы) костной ткани - ведь костная ткань имеет органические и неорганические компоненты.

Словом, круг замыкается, старение ускоряется. Чтобы не доводить до этого, развивайте свои мышцы с детства и ни в коем случае не забрасывайте физнагрузки в зрелом возрасте. С точки зрения питания для костной ткани хороши продукты с кальцием. Наиболее благоприятны для организма кисломолочные, творог, кефир, ряженка невысокой жирности: 1,5 — 2%. А также, если требуются по назначению врача, препараты, содержащие кальций, витамин Д3 и другие микроэлементы.

НЕ ГУЛЯЙ И НЕ РАБОТАЙ ПО НОЧАМ

- Если человек начинает хронически укладываться спать заполночь, то у него по последним научным данным усиленно синтезируется один из белков, способствующих развитию атеросклероза. Что приводит к ускоренному повреждению стенок сосудов, разрушению сердечно-сосудистой системы, повышению риска инсультов и инфарктов.

Также нарушение времени отхода ко сну - самый здоровый вариант - до 23.00 - ведет к нарушению гормонального баланса. Когда мы ложимся вовремя, у нас не повышается потребность в производстве «гормона стресса» кортизола. Это бережет ресурсы важнейшего эндокринного органа, напрямую связанного с долгожительством - надпочечников. Кроме того, нормализуется уровень мелатонина, одного из ключевых гормонов, отвечающих за молодость и высокое качество жизни.

Нарушение правильного режима и бодрствование по ночам влияет и на выработку меланоцитстимулирующего гормона. Снижение его синтеза мы можем заметить по увеличению количества седины в волосах (этот признак имеет и генетическую предрасположенность. Но, как известно, внешние факторы играют ключевую роль в том, когда начинают активизироваться заложенные при рождении «особенности»). А с другой стороны, это признак повышения онкологических рисков, что грозит сокращением продолжительности жизни.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Кандидат медицинских наук Зухра ПавловаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Подводя итоги, соглашусь с выводами авторов научной статьи: повышенный уровень инсулина существенно повышает риски развития опасных заболеваний, которые значительно сокращают жизнь человека, - подтверждает доктор Зухра Павлова. - Ешьте умеренно, старайтесь не сокращать количество белка и пищевых волокон, исключите приготовление пищи при высоких температурах (идеально готовить при температуре не более 150 градусов, а лучше меньше), не забывайте пить воду (35 - 40 мл на кг веса). Спите в темной, прохладной, тихой спальне и старайтесь ложиться спать до 23 часов. Будьте физически активны каждый день, разнообразно, но главное - ежедневно.