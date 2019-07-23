"Женщина-огонь": 69-летняя Надежда Бабкина в ванне произвела фурор

Надежда Бабкина прекрасно выглядит для 69 лет. В своем возрасте певица может себе позволить появляться перед публикой без макияжа. Знаменитость охотно делится секретами молодости и красоты.

Обычную жизнь Надежда Бабкина нечасто выставляет напоказ. А уж фото без грима, а тем более без одежды - совсем редкость для артистки. Но недавно певица решилась на смелый эксперимент. Она показала поклонникам пикантное фото.

Артистка принимает пантовые ванны. Омоложением и восстановлением сил знаменитость занимается на Алтае. Там сейчас проходит Шукшинский кинофестиваль. "Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона!", - гласит комментарий к снимку.

ngbabkina Пантовые ванны придают сил Надежде Георгиевне

На фото Бабкина, позирует без одежды и макияжа, что у поклонников вызвало разные эмоции. Звезда, которая, к слову, успела хорошо загореть, прикрыта одной только воздушной пеной. Кто-то из подписчиков возмутился, мол, не стоит показывать себя широкой публике в таком виде. Моралисты сочли это неприличным.

Другие, напротив, пришли в восторг. Они восхитились красотой и смелостью певицы и тем, как ярко она выглядит без капли грима. И позавидовали ее молодому возлюбленному Евгению Гору. "Умница, пусть молодые завидуют", "Выглядит роскошно", "Я бы тоже так хотела", "Женщина-огонь, еще всем покажет", "Смотрим и радуемся", "Красотища! Это отличные процедуры, особенно у нас на Алтае", "Какой позитив!", "Молодец! Вперед, и никого не слушайте", - делятся мнением поклонники Бабкиной.

Кстати, в личной жизни Надежды Георгиевны царит гармония. Не так давно знаменитость отдыхала на Кипре. Туда она приехала в коллегами по ансамблю "Русская песня" и своим гражданским мужем Евгением Гором, который младше супруги на 30 лет. Совместные фото с любимым взбудоражили подписчиков и вызвали бурные обсуждения.

Певица может дать фору любой своей ровеснице. Она продолжает ездить с концертами по стране, ведет активный образ жизни. Свободное время звезда проводит с близкими. Напомним, от первого мужа у певицы есть взрослый сын Данила. Он стал юристом, а также подарил артистке внуков: Георгия, Веру и Марфу.