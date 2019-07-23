2019-07-23T15:25:46+03:00
Политика

Владимир Путин: Вопрос со строительством полигона «Шиес» в Архангельской области не может решаться келейно

Об этом Президент России заявил еще в мае на форуме ОНФ. А сегодня снова вернулся к этой проблеме, чтобы помочь простым гражданам
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Путин дал властям Архангельской области и Москвы поручениеВладимир Путин дал властям Архангельской области и Москвы поручениеФото: REUTERS
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О том, что президент и его администрация держат на контроле тревожные сигналы с мест, которые касаются резонансных проблем, волнующих простых людей - можно было еще раз убедиться во вторник, 23 июля.

В этот день пресс-служба Кремля сообщила о том, что Владимир Путин дал властям Архангельской области и Москвы поручение «учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона "Шиес".

Напомним - еще 16 мая, выступая на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ), президент заявил, что вопрос со строительством полигона в Архангельской области "не может решаться келейно", без учета мнения людей. Доклад по этой теме должен быть представлен Путину до 1 сентября 2019-го.

Уже 10 июня инвестор, занятый на этом объекте, открыл информационный центр на станции Шиес (прямо у строительной площадки), в котором компания будет открыто рассказывать о проекте - то есть, по сути, "перезапущен" диалог с общественностью.

СПРАВКА «КП»

"Шиес", как уже сообщали СМИ - резонансный проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области «по шведской технологии». Он был признан «приоритетным», инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд. рублей. Первая очередь "Шиеса", которую рассчитывают ввести в 2021-м, будет включать в себя две части полигона - по 7,5 га. Они смогут принять порядка 2 млн. тонн брикетированных отходов... Помимо строительства объекта, инвестор также обязался «развивать социальную инфраструктуру Ленского района». А против сооружения «Шиеса» выступают - на митингах, а также с использованием пикетов, - жители ближайших поселений и экологические активисты: на их взгляд, реализации проекта нанесет вред окружающей среде...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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