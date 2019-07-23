В Госдуме не ждут улучшения отношений с Британией при Джонсоне

В Госдуме избрание бывшего мэра Лондона и экс-министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона премьер-министром восприняли со «здоровым оптимизмом».

- Человек он эксцентричный и весьма неординарный, что, безусловно, отразится на всей британской политике, в том числе на ситуации с Brexit. Как мы знаем, Джонсон всегда был сторонником жесткого варианта выхода Британии из Евросоюза. Что касается взаимоотношений с Россией, тут вряд ли стоит ожидать серьезных и качественных изменений в лучшую сторону, - полагает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат напомнил, что именно Джонсон на посту главы МИДа принимал активное участие в истерии вокруг отравления Скрипалей.

- Он приложил немало усилий для развития всего этого политического спектакля и фактического сведения до уровня нуля российско-британских отношений. Поэтому, на мой взгляд, на российском треке риторика нового премьера Великобритании вряд ли сильно изменится по сравнению с Терезой. Здесь я остаюсь на позициях здорового пессимизма. Хотя не отбрасывал бы совсем и возможность конструктива для Лондона и Москвы, - заключил Слуцкий.

Напомним, во вторник Борис Джонсон стал лидером Консервативной партии, опередив со значительным отрывом своего конкурента - главу МИДа Джереми Ханта, и теперь сменит уходящую в отставку Терезу Мэй.