50-летняя Эвелина Бледанс показала голую грудь во время пробежки

Знаменитости, которым есть что показать, летом раздеваются пуще прежнего. Переплюнуть Наташу Королеву после ее обнаженного фото в полный рост пока никому не удалось, но похвастать телом — святое дело. Так, 50-летняя Эвелина Бледанс, которая в своем Инстаграме регулярно радует подписчиков фотографиями в мини, решила обнажиться в неожиданном месте — на пробежке. На снимке с набережной в районе Москва-Сити Бледанс бежит в шортах и коротеньком топе, открывающем грудь. Белья на бегунье при этом нет.

- Примчала на пару дней в Москву, сегодня встреча с особенными детками и пробы на очень интересную кинороль. А пока нарядилась в беленькое и коротенькое — и на разминочку. Поднимаем свои попы, чтобы не бояться открыть тело, - не скрывая гордости, подписала снимок актриса.

bledans Примчала на пару дней в Москву

Фигура у Эвелины действительно загляденье: длинные стройные ноги, тонкая талия, круглая попа. Такой не то что пятидесятилетние — двадцатилетние позавидуют! Но нашлись и те, кому оголение пришлось не по душе: мол, с чего это на пробежке «титями» светить? Что за ЗОЖ такой — без лифчика бегать? Накачала, значит, все можно?

Пластическую операцию актриса никогда не скрывала. Три года назад, устав от нападок хейтеров, мать двоих детей, которая до этого выступала против силикона («что имею — то и ношу»), взяла да и увеличила грудь. От новых форм звезда осталась в восторге: с тех пор она регулярно ходит без белья.

– Наконец-то осуществилась моя мечта! – признавалась Бледанс. – Теперь я смогу сниматься в мокрых белых майках, как хотят многие режиссеры. Очень жалею, что не сделала грудь раньше.

Правда, от развода Эвелину это не спасло - вскоре после операции от нее ушел молодой муж, режиссер Александр Семин. Новую любовь с тех пор актриса так и не встретила.