Путешествие по курортному Крыму: Хочу с семьей в командировку на юг!

Разгар лета, а погодка в Москве и большей части России переменчива, как девушка на выданье: то в жар бросает, а то ручьем слезы-дожди. Значит, стране пора в отпуск. Вот я и надумал проехать по самому что ни на есть курортному российскому региону – Крыму. От его самой западной степной оконечности до восточной Керчи. Чтобы посмотреть, как там отдыхается. Жилье при этом решил снимать самое народное – гостевые дома, мини-отели, если гостиницы, то не выше “троечки”. А передвигаться – исключительно общественным транспортом, такси лишь в самом крайнем случае…

ЗДЕСЬ БУКИНГ НЕ ПОЕТ

Крымские приключения начались еще дома. Мы ведь как привыкли в своем продвинутом виртуальном мире: сам выстраиваешь маршрут, заходишь в Интернете на любой агрегатор по бронированию отелей и выбираешь из сотен предложенных вариантов походящий. По цене, набору услуг, отдаленности от пляжа или исторического центра. И тут же оплачиваешь бронь по карте.

Избаловались совсем...

На запрос в моем любимом американо-голландском booking.com, где имею статус «гениального путешественника» с прилагаемыми к нему льготами и скидками, ответ пришел странный: Евпатория – 0 вариантов размещения, Севастополь – 0, Ялта – 0, Алушта – 0. Вариантов не было вообще ни по одному населенному пункту Крыма.

История повторилась на немецком сервисе поиска отелей trivago, американском сайте путешествий tripadvisor и тоже штатовском airbnb: везде тот же орицательный результат. Полное игнорирование запросов.

«А-а-а, это принадлежащие иностранцам агрегаторы так антироссийские санкции в отношении Крыма исполняют. Здесь букинг не поет, триваго не шуршит…», - понял я, собравшись уже лететь наобум. Чай, без ночлега не останусь. Но тут моя крымская знакомая раскрыла страшную тайну очень принципиальных турагрегаторов:

Надо просто поставить дополнительную галочку в окошке: дескать, едешь в Крым исключительно с деловыми целями.

Последовал этому совету (см. на фото), и тут же на меня вывалились тысячи предложений на любой вкус и любую цену. В общем, российским отдыхающим теперь приходится заниматься бронированием с фигой в кармане: мол, еду с женой и детьми в Крым не вино пить и персиком закусывать, не купаться и загорать, а строго как бизнесмен. Хотите пришлю свое фото в деловом костюме и галстуке?

Результат поиска вариантов бронирования нулевой.

Но стоило поставить вот эту галочку в окошке…

…как вывалились десятки предложений.

Но теперь еще надо внести аванс – многие мини-гостиницы в Крыму требуют полную или частичную предоплату. С карточки деньги они просто снять не могут – последствия той же блокады. Надо перечислять аванс на счет. Впадаю в ступор: бесконечные ряды цифр - и как только финансисты с этим справляются? Но одолел и это препятствие. Уф-ф-ф, теперь можно на отдых. К морю!

САМОЛЕТ ИЛИ ПОЕЗД?

Самый дешевый билет эконом-класса Москва-Симферополь, тариф включал одно место багажа, а как иначе - не полетишь ведь на отдых с портфельчиком, на сайте популярной авиакомпании стоил 5610 рублей. В одну сторону. У продавцов-посредников - еще дороже. Самолет до Анапы и вовсе 8365 целковых. Однако!

Может быть, поехать поездом? Залезаю на сайт, где продаются так называемые единые билеты (поезд через Краснодар или Анапу +автобус). Единый от Москвы до Ялты, Севастополя или Евпатории стоит 4 тысячи в плацкарте и 5 тысяч купе – хоть какая-то, но экономия, однако пугает общее время в пути: до Ялты или Севастополя придется добираться 46-50 часов, а до Евпатории – все 58!

Видел я сильно помятых пассажиров, которые так возращались домой после крымского отдыха. Удовольствие еще то. Ну нет, лучше я полечу...

МЕНЯЮ КИЛОМЕТРЫ НА МОНЕТЫ

Ушлые аэропортовские таксисты-прилипалы в Симферополе ломят с растерянных приезжих, аж треск стоит. И, видимо, по названию новой воздушной гавани Симферополя усиленно гонят волну, настоящий ценовой девятый вал.

- Вам куда?

- В Черноморское.

- О, у меня очень дешево.

- Сколько?

- Всего полторы тысячи. Вон девочка стоит, ей как раз по пути. Но надо будет еще чуток подождать - сейчас двух других попутчиков найдем...

У нового симферопольского аэропорта «Волна» (имени Айвазовского) дежурит множество таксистов – они ждут наивного, но денежного клиента.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Яндекс-такси в моем телефоне отказывается работать. Поэтому я на автобус. На полчаса дольше, зато всего за 482 рублей. В 3 (три) раза меньше.

- Да вы что, - деланно удивляется загорелый бомбила в шортах, - неужели не торопитесь?

- Неа-а, - включаюсь я в курортный ритм. - Куда мне спешить?

Бомбила отходит сильно разочарованный к коллегам, мающимся от безделья. У таксистов тоска: разгар сезона, а денежных туристов, какие были еще пару лет назад, почти нет.

Аэропорт-то в Крыму построили новый. Оригинальной архитектурной формы, за которую и назвали его "Волна" (потом добавили еще имя Айвазовского), но нравы здесь, как в российском курортном городе лет тридцать назад. Помните, как тогда пузатые дяденьки в спортивных трусах или трениках с пузырями на коленках и фальшивым лейблом адидаса, покручивая ключи на пальце, выбирали,как стервятники, самых слабых и не устойчивых к приставаниям.

В Симферополе все признаки и призраки из прошлого. Кроме бомбил, это и профессиональные нищие, окучивающие междугородные автобусы. Эх, прямо ностальгия меня охватывает...

СКУПОЙ ПЛАТИТ КАЖДОМУ

Автобус неведомой мне марки "Мальва" времен Очакова и покоренья Крыма произведен на Украине (заводы в Чернигове и селе Пролиски под Борисполем) в автокорпорации с циничным по отношению к данным средствам передвижения названием "Эталон". Модель на базе старого индийского шасси изнурена перевозками до невозможности. Автобус старый, грязный, скрипучий и вонючий. Впрочем, они, эти дизельные аппараты из далекого прошлого на междугородных перевозках, здесь почти все такие. В народе их называют скотовозами.

Вот такие неказистые «Мальвы» («Эталоны») и составляют сегодня основу парка автобусных междугородных перевозок в Крыму.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Трогаемся.

- Уберите кондиционер! - кричит водитель, и опытная пассажирка вытаскивает из двери придерживающую ее на стоянке пластиковую бутылку. Настоящего кондея в этом незаконнорожденном детище украинского автопрома, конечно же, нет.

Метров через 200 от симферопольского автовокзала прямо на светофоре наша колымага чахоточно кашляет, пускает струю черного дыма и глохнет. Намертво. Водила минут двадцать пытается запустить движок. Бесполезно. Народ тянется к выходу. И вдруг автораритет заводится.

- Хорошо, что в городе. А если бы в степи? Что бы мы тогда делали? - оптимистично замечает сосед.

Я уж, грешным делом, подумал: может, все-таки надо было ехать на такси?

Маршрут нашего корреспондента

А впереди еще было знакомство с самым массовым продуктом украинского автопрома “Богданом”, по сравнению с которым наш российский ЛиАЗ - это космический корабль для межплантных путешествий...

В следующем репортаже автор окажется в Черноморском, на западе полуострова, где с головой окунется не только в море, но и в прошлое…

Продолжение следует.