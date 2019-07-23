2019-07-23T17:27:00+03:00
Звезды

"Любовь моя, ты делаешь меня самым счастливым": Богомолов пылко ответил на нежности Собчак

Светская львица трогательно поздравила режиссера с днем рождения
Ольга ЛИБГАРДТ
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Константин Богомолов и Ксения Собчак.Константин Богомолов и Ксения Собчак.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Константин Богомолов пылко отреагировал на трогательное поздравление Ксении Собчак. Светская львица в день рождения возлюбленного привела строчки из песни Наташи Королевой "Маленькая страна". Сообщение телеведущая сопроводила романтичным видео с 44-летним избранником.

"Есть за горами, за лесами маленькая страна, там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна, там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет! ", - подписала ролик Ксения Собчак. И добавила хештеги "моя Жар-птица", "поймала за хвост", "с днем рождения", "стихи о любви".

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Ксения и Константин снимают себя на камеру, кружа на небольшой площади где-то в Узбекистане
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В самом видео Константин и Ксения снимают себя на камеру, кружа на восточной площади. Влюбленные не произносят ни слова и счастливо улыбаются. Под конец видео 37-летняя телеведущая внезапно целует Богомолова а тот поворачивается к ней лицом. После чего видео обрывается.

Режиссер пылко прокомментировал романтичный ролик: "Любовь моя, освобожденная женщина Востока! Ты делаешь меня самым счастливым".

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. В марте 2019-го Ксения публично объявила о расставании со своим тогдашним мужем. Об официальном разводе пары стало известно от самой Собчак в начале июня. Двухлетний сын экс-супругов Платон остался жить с матерью.

Сам Богомолов тоже развелся с актрисой Дарьей Мороз. У него прекрасные отношения с бывшей: они воспитывают общую дочь. Отметим, Ксении и Константин ни разу не комментировали свои отношения. "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения", - как-то заявила Собчак. А недавно и вовсе шокировала публику, продемонстрировав обручальное кольцо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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