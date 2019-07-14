"Поцелуй оставили за кадром": влюбленный Богомолов прервал видео с Собчак на самом интересном месте

Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе отдыхают в Европе. Фото и видео морской прогулки режиссер разместил в своем блоге.

"Нас не догонят", - лаконично написал Константин Богомолов фотографию. На снимке телеведущая и худрук Театра на Малой Бронной мчатся на катере, рассекая волны, и буквально светятся от счастья.

konbog75 Нас не догонят

Не успел режиссер разместить публикацию, как поклонники стали осыпать пару комплиментами. От проницательных подписчиков не ускользнула ни одна деталь.

"Какой сексуальный мужчина", "Счастливые и красивые", "Поцелуй оставили за кадром. Я бы взглянула с удовольствием, как режиссер лучших интимных сцен воплощает это в реальность. На самом деле безумно рада за вас самой искренней женской солидарностью - найти такого обаятельного, умного и сильного мужчину, который к тому же еще и любит вас, - это действительно счастье! ", "Приятно смотреть, когда люди счастливы и влюблены!", "Господи, да Вы похожи", "На самом интересном месте прервали видео!", "Ксении Анатольевне будет о чем писать мемуары в старости", "Так приятно наблюдать за настоящими чувствами! ", "Какие милые, нежности сколько! Передается через экран...", "Вас точно никто не догонит", - пишут пользователи соцсети.

Несмотря на то что вся страна вот уже почти год наблюдает за развитием бурного романа Ксении и Константина, сами влюбленные ни разу не комментировали свои отношения. "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения", - как-то заявила Собчак. А недавно и вовсе шокировала публику, продемонстрировав обручальное кольцо во время очередного выпуска программы "Осторожно, Собчак!". В комментариях под видео завязалась бурная дискуссия. Одни сочли, что Ксения не сняла кольцо после развода с Максимом Виторганом. Другие заявили, что "сейчас модно увешивать себя кольцами с ног до головы". А третьи предположили, мол, у светской львицы -"новый брак с Богомоловым". Якобы, Собчак для этого и развелась. Особо смелые поведали, что "Ксения тайно вышла замуж в Праге".

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. В декабре Максим Виторган снял обручальное кольцо, а через некоторое время избил Константина в одном из столичных кафе. В марте 2019-го Ксения и Максим публично объявили о расставании. Об официальном разводе пары стало известно от самой Собчак в начале июня. Двухлетний сын экс-супругов Платон остался жить с матерью. Однако отец может видеть мальчика, когда пожелает. Сам Богомолов тоже развелся с актрисой Дарьей Мороз. У него прекрасные отношения с бывшей: они воспитывают общую дочь плюс Константин недавно снял экс-супругу в главной роли в сериале "Содержанки".