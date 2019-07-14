"Поцелуй оставили за кадром": влюбленный Богомолов прервал видео с Собчак на самом интересном месте
Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе отдыхают в Европе. Фото и видео морской прогулки режиссер разместил в своем блоге.
"Нас не догонят", - лаконично написал Константин Богомолов фотографию. На снимке телеведущая и худрук Театра на Малой Бронной мчатся на катере, рассекая волны, и буквально светятся от счастья.
Не успел режиссер разместить публикацию, как поклонники стали осыпать пару комплиментами. От проницательных подписчиков не ускользнула ни одна деталь.
"Какой сексуальный мужчина", "Счастливые и красивые", "Поцелуй оставили за кадром. Я бы взглянула с удовольствием, как режиссер лучших интимных сцен воплощает это в реальность. На самом деле безумно рада за вас самой искренней женской солидарностью - найти такого обаятельного, умного и сильного мужчину, который к тому же еще и любит вас, - это действительно счастье! ", "Приятно смотреть, когда люди счастливы и влюблены!", "Господи, да Вы похожи", "На самом интересном месте прервали видео!", "Ксении Анатольевне будет о чем писать мемуары в старости", "Так приятно наблюдать за настоящими чувствами! ", "Какие милые, нежности сколько! Передается через экран...", "Вас точно никто не догонит", - пишут пользователи соцсети.
Несмотря на то что вся страна вот уже почти год наблюдает за развитием бурного романа Ксении и Константина, сами влюбленные ни разу не комментировали свои отношения. "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения", - как-то заявила Собчак. А недавно и вовсе шокировала публику, продемонстрировав обручальное кольцо во время очередного выпуска программы "Осторожно, Собчак!". В комментариях под видео завязалась бурная дискуссия. Одни сочли, что Ксения не сняла кольцо после развода с Максимом Виторганом. Другие заявили, что "сейчас модно увешивать себя кольцами с ног до головы". А третьи предположили, мол, у светской львицы -"новый брак с Богомоловым". Якобы, Собчак для этого и развелась. Особо смелые поведали, что "Ксения тайно вышла замуж в Праге".
Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. В декабре Максим Виторган снял обручальное кольцо, а через некоторое время избил Константина в одном из столичных кафе. В марте 2019-го Ксения и Максим публично объявили о расставании. Об официальном разводе пары стало известно от самой Собчак в начале июня. Двухлетний сын экс-супругов Платон остался жить с матерью. Однако отец может видеть мальчика, когда пожелает. Сам Богомолов тоже развелся с актрисой Дарьей Мороз. У него прекрасные отношения с бывшей: они воспитывают общую дочь плюс Константин недавно снял экс-супругу в главной роли в сериале "Содержанки".
Собчак и Богомолов почти поцеловались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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