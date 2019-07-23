«Когда муж ушел к инструктору по йоге, Ринат был для меня спасением»: Волочкова станцевала с бывшим бойфрендом

Анастасия Волочкова представила зрителям свой новый проект «Балерина в зазеркалье цирка». Премьера состоялась в Москве на сцене концертного зала «Мир». Постановка красочного спектакля основана на реальных событиях. Эта история хрупкой, маленькой девочки, прошедшей огни и воды на пути к своей мечте — стать артисткой балета. Ответственная роль маленькой Насти досталась правнучке композитора Огинского — Маше Огинской. Также в спектакле принял участие партнёр Анастасии по Большому театру Ринат Арифулин, с которым много лет назад Волочкову связывали романтические отношения.

- Когда Игорь Вдовин ушел к инструктору по йоге, Ринат был для меня спасением, - вспоминает балерина. - Для меня тот поступок мужа был большой психологической драмой. Ринат был рядом. Но потом я встретила бизнесмена Бахтияра Салимова, с которым у меня впоследствии были долгие отношения. Ринат, видя, как я счастлива, благородно отошел в сторону. Вот такой мужской поступок.

В этот вечер на сцене концертного зала выступили воспитанницы Международной Академии акробатики, гимнастики и танца SanSara. В цирковом спектакле королева шпагата без страховки парит над сценой, кружится в блистательном танце, выполняет акробатические комичные этюды. В постановке балетно-циркового спектакля большую поддержку оказали друзья Анастасии: студия гимнастики и акробатики «Эскада», режиссёр-постановщик, балетмейстер Эдвальд Смирнов, Эдгар и Аскольд Запашные, а также король циркового бурлеска Гия Ирадзе. Со слов Анастасии, данный проект несёт в себе социальную направленность. В разных городах к участию в нем будут привлекаться местные детские коллективы по сложившейся традиции Волочковой. На премьере в Москве на одной сцене с Настей выступили 30 участниц Международной Академии. Далее Волочкова планирует показать спектакль в регионах.