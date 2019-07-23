Борис Джонсон переезжает на Даунинг-стрит. И, похоже, берет с собой подружку

«Борис, ты прав»

Обычно в Великобритании главу правительства избирают на всеобщих выборах в парламент, но на сей раз прошло голосование, причем по почте, только членов партии. Между тем, их всего 120 тысяч (в пятидесятых годах насчитывалось около трех миллионов). У других же граждан страны, которых примерно 65 миллионов, не было права голоса. 55-летнего Бориса Джонсона поддержали в два раза больше одно партийцев, чем его конкурента главу Форин-офиса Джереми Ханта.

Официально власть сменится 24 июля, когда Тереза Мэй прибудет к королеве и попросит об отставке. Затем в тот же день за монаршим «добром» пожалует Борис Джонсон. А в четверг он проведет заседание правительства, на котором ожидаются очень серьезные перестановки.

Тереза Мэй заявила о своей отставке 24 мая 2019 года, перед микрофонами она дала волю эмоциям.Фото: REUTERS

Джонсон должен перебраться на Даунинг-стрит в дом под номером 10. Это с давних пор резиденция премьер-министр. Здание, в котором я не раз бывал на пресс-конференциях, весьма скромное и внутри, и снаружи. Дом №11 на той же улице, предназначенный для министра финансов, куда больших размеров. Там, якобы, предложили поселиться Джонсону, если он берет с собой нынешнюю 31-летнюю подружку Кэрри Саймондс. И их очередные скандалы будут не так слышны. Ведь в прошлый раз соседи из-за шума и криков в квартире Кэрри даже вызывали полицию... Со своей второй супругой Мариной Джонсон сейчас разводится.

На сей счет Альбион заполнен колкими высказываниями в адрес лидеров тори. На одной из карикатур в лондонской газете он презрительно усмехается: «Слабосильная любительница!». Так Джонсон реагирует на сообщение, что у нового председателя Европейской комиссии семь детей. Разве может эта немка Урсула Ляйен сравниться с ним! У него, если верить слухам, набралась целая армия любовниц и потомков.

Эта непосильная ноша брексит

Терезу Мэй сегодня не хает на берегах Темзы разве только ленивый. Действительно, за время ее правления Альбион пережил немало унизительных поражений. Среди прочего, кабинет Мэй не смог разобраться с брекситом, хотя еще три года назад британцы на референдуме проголосовали за выход их страны из ЕС.

Теперь главная миссия Бориса Джонсона – сделать это. Однако задача чрезвычайно тяжелая. Особенно учитывая острейшие разногласия по условиям брексита везде: в парламенте, в политических партиях, обществе. Новый премьер клятвенно заверяет, что до 31 октября нынешнего года произойдет «развод» и даже готов пойти на него без всякий предварительных договоренностей с Брюсселем. Хотя это может привести к очень тяжелым последствиям для Британии, по крайней мере в ближайшие годы: упадку экономки, закрытию многих финансовых организаций, обрушению фунта стерлингов. И интересам всего Европейского союза такое развитие событий совершенно не соответствует. Поэтому представители ряда государств, в том числе Германии и Франции, уже связались с британскими коллегами и дали понять: они категорически против «жесткого» брексита.

Борис Джонсон демонстрирует победный жест у здания штаб-квартиры консервативной партии в Лондоне.Фото: REUTERS

Однако другое мнение у того, к кому новый президент внимательнее всего прислушивается.

- Новое назначение Джонсона представляет собой отличную возможность восстановить особые отношения между нашими странами. Может быть даже такие, как во времена Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.

Сказав это, директор вашингтонского Центра свободы Найл Гардинер сослался и на биографию Джонсона. Борис родился в Нью-Йорке, до самого недавнего времени был американским гражданином. Он часто и с явным энтузиазмом летает в США, где его хорошо знают.

По словам мистера Гардинера, в Белом доме полагают, что «жесткий» брексит еще больше привяжет Лондон к Соединенным Штатам. Значит, Британия, «освободившись от оков» Брюсселя, займет еще более выгодную для Вашингтона позицию в отношениях с Ираном и Китаем, в требованиях к Европе увеличить военные расходы.

Так что же дальше?

А как насчет России? На этот мой вопрос ответили разные здешние политологи. Если свести воедино их слова, то резюме следующее: хуже быть не может. Не только потому, что сейчас очень плохо. Тереза Мэй опустила планку сотрудничества и доверия между нашими странами до самого низкого уровня. Чего стоит одно «дело Cкрипалей». Огромный ущерб наносят обеим странам санкции. Новый премьер не может этого не понимать. К тому же он сейчас постоянно обещает провести радикальные реформы, улучшить жизнь граждан.

Джонсон, особенно будучи мэром, не раз произносил хорошие слова о России, Москве. Однажды, когда мы встретились на Трафальгарской площади, он выкрикнул на русском языке: «Привет!». А потом сообщил по-английски, что его имя Борис появилось как вспоминание родителей о русском эмигранте, с которым они были знакомы в Америке. Позже оказалось, что он даже дальний родственник членов династии Романовых.

Та наша встреча не забывается, хотя прошло уже лет восемь, и чего только одиозный политик не наговорил с тех пор. Например, о том, что женщины в паранджах напоминают ему почтовые ящики или грабителей. А Папуа-Новая Гвинея, мол, известна каннибализмом и убийствами вождей.

Никакого оптимизма

А что думают «люди с улицы»? Вот несколько ответов моих лондонских соседей.

- Я не верю, что Борис чего-нибудь добьется. Поболтает с полгода, а потом его уберут за ненадобностью.

- Если он выйдет из ЕС без сделки, это будет самой большой трагедией в моей жизни.

- Борис – хитрый и умный. Вон какие книги пишет. Особенно о Черчилле, на которого сам равняется. Но даже ему не в силах справиться с такой неподъемной махиной как брексит.

Я не привожу имена соседей, ведь куда важнее другое: все они настроены пессимистически.

… Борис Джонсон обожает демонстрировать свою спортивную подготовку. Он часто перед телекамерами бегает трусцой по улицам, играет в теннис, ездит на велосипеде. Однако на спринтера Борис явно не похож. Между тем в его новой должности ему предстоит очень короткий забег – всего до 31 октября, когда он клянется завершить расставание с ЕС. Что-то не верится в такую молниеносную победу…

Лондон