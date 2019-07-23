Английский политик: При Джонсоне неприязнь к России продолжится

Как сообщил «КП» лидер партии Britain First («Британия прежде всего») Пол Голдинг, назначение Бориса Джонсона новым премьером Великобритании едва ли что-либо изменит в отношениях королевства с Москвой:

— Даже если Джонсон хочет завершить «Брексит» [выход Британии из ЕС — ред.], то это не значит, что он не является частью элиты (в плохом смысле этого слова) с давними либеральными корнями. Ожидаю, что неприязнь правительства Британии к России при нём продолжится, — полагает собеседник «КП».

Напомним, решение о «Брексите» было принято ещё на общенациональном референдуме три года назад, и затягивание с его реализацией стало причиной отставки нынешнего премьера — Терезы Мэй. В своё очередь, её преемник обещает выйти из ЕС «безо всяких уступок, во что бы то ни стало» — и, наоборот, наладить отношения с США, при нынешней хозяйке Даунинг-стрит пришедшие в упадок.

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