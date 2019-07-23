2019-07-23T19:43:30+03:00
В мире

Английский политик: При Джонсоне неприязнь к России продолжится

Об этом «КП» заявил лидер партии «Британия превыше всего» Пол Голдинг
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Борис Джонсон на Красной площади, 2017 год.Борис Джонсон на Красной площади, 2017 год.Фото: REUTERS
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Как сообщил «КП» лидер партии Britain First («Британия прежде всего») Пол Голдинг, назначение Бориса Джонсона новым премьером Великобритании едва ли что-либо изменит в отношениях королевства с Москвой:

— Даже если Джонсон хочет завершить «Брексит» [выход Британии из ЕС — ред.], то это не значит, что он не является частью элиты (в плохом смысле этого слова) с давними либеральными корнями. Ожидаю, что неприязнь правительства Британии к России при нём продолжится, — полагает собеседник «КП».

Напомним, решение о «Брексите» было принято ещё на общенациональном референдуме три года назад, и затягивание с его реализацией стало причиной отставки нынешнего премьера — Терезы Мэй. В своё очередь, её преемник обещает выйти из ЕС «безо всяких уступок, во что бы то ни стало» — и, наоборот, наладить отношения с США, при нынешней хозяйке Даунинг-стрит пришедшие в упадок.

КСТАТИ

Новый британский премьер Борис Джонсон бомжевал в Лондоне вместе с сыном русского банкира

А ещё собирал деньги на лечение больных российских детей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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