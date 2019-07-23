2019-07-23T20:28:04+03:00
Общество

Русский "Валенок" бросил вызов "Яйцу" из Инстаграма

У него появилась своя страница в соцсетях, теперь он ждет лайки и комментарии
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Валенок пока не может похвастаться миллионами подписчиков.Валенок пока не может похвастаться миллионами подписчиков.
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В соцсетях началась битва заграничного "Яйца" (8,3 млн подписчиков) и русского "Валенка" (14 подписчиков). У последнего появилась страница в Инстаграме. Первое фото появилось несколько часов назад и уже собрало 3524 лайка.

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When they have to check if you re tall enough #ItsOkNotToFitIn
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Валенок-великан реальный. Находится в деревне Верхние Мандроги (Ленинградская область), как местная достопримечательность. Посмотреть на валенок едут специально. Его в 2015 году создала известная петербургская художница Валерия Лошак. Валенок 306-го размера. Высота 3,02 метра, а длина — 2,53 метра. Мастерица работала над изделием больше года и потратила на него 400 килограммов овечьей шерсти.

- Сначала его признали самым большим валенком в России, потом русский валенок стал рекордсменом книги рекордов Гиннесса - он самый большой. Вот я и подумала, что у него недостаточно поклонников. Вот "Яйцо" из Инстаграма стало рекордсменом только из-за лайков. А "Валенок" - наш родной, такой знакомый всем. Он нем тоже должны знать, поэтому я создала ему страницу в Инстаграме. И мы объявляем "Яйцу" бой, - рассказывает художница Валерия Лошак.

- Валенок стал рекордсменом книги рекордов Гиннесса не сразу, в чем были сложности? - спрашиваю.

- Заграницей не хотели признавать валенки обувью. Говорили, что это носки и все тут. Пришлось два года собирать доказательную базу, я даже приложила фотографию Владимира Путина в валенках. И вот все же признали наш валенок. Даже создали в книге рекордов Гиннесса отдельную категорию — "largest felt boot" (самый большой сапог из войлока).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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