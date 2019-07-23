2019-07-23T22:22:39+03:00
Спорт

Страсти утихли: на ЧМ по плаванию американка Кинг пожала руку россиянке Ефимовой после заплыва

Вражда между спортсменками сошла на нет
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лилли Кинг и Юлия Ефимова после заплыва на ЧМ-2019 в Корее.Лилли Кинг и Юлия Ефимова после заплыва на ЧМ-2019 в Корее.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 23 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу были разыграны медали у женщин в плавании на дистанции 100 метров брассом. А эта дистанция - одна из любимых у россиянки Юлии Ефимовой, которая уже более 10 лет собирает награды на всех турнирах. Три года назад на Олимпиаде в Рио в самый разгар допинг-скандалов вокруг России Ефимову откровенно травила ее американская соперница - Лилли Кинг. Но спустя три года на ЧМ-2019, кажется, страсти между ними утихли.

В заплыве, который прошел в корейском Кванджу, Ефимова стала второй. Она финишировала с результатом 1 минута 05,49 секунды, а Кинг была быстрее - 1 минута 04,93 секунды. Третьей с большим отставанием пришла Мартина Карраро из Италии - 1 минута 06,36 секунды.

Лилли Кинг и Юля Ефимова после финиша на Олимпиаде в Рио. Тогда американка тоже победила россиянку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лилли Кинг и Юля Ефимова после финиша на Олимпиаде в Рио. Тогда американка тоже победила россиянку.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После финиша Кинг, которая плыла по соседней дорожке с Ефимовой, пожала руку россиянке. А наша спортсменка потом призналась:

- У нас уже давно нормальные отношения. Мы продолжаем бороться только на дорожке, но не в жизни. Друзья ли мы? Не могу сказать так, у меня есть только два друга - мои давние подружки; между нами простые человеческие отношения, - приводит слова Ефимовой ТАСС.

Что забавно, через уже несколько часов после своего серебряного "медального" заплыва, Ефимова в "сториз" личного Инстаграма выложила фото своего "ужина". Лидер сборной России по плаванию приводит себя в порядок корейской лапшой и просмотром сериала с HBO. Правда - в 1:42 ночи по местному времени.

Впереди у россиянки - еще другие дистанции на ЧМ и выступления в эстафетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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