«Окультуренное зло» опасно для вашего здоровья

На фоне свежих новостей от правительства и Минздрава захотелось продолжить тему курения. Уж сколько раз твердили миру про его вред, да только все не впрок. Приходится повторяться.

Российское правительство одобрило законопроект о распространении антитабачных правил на электронные сигареты. Запреты теперь распространятся на электронные курительные изделия, в том числе – электронные кальяны и электронные сигареты. Когда поправки будут приняты, курение в общественных местах будет караться штрафом от 500 до 1500 рублей. Если же вам вздумается выкурить электронную сигарету на детских площадках – вы будете оштрафованы на 3000 рублей.

Но в этот раз зайдем издалека. Китайская цивилизация подарила человечеству четыре изобретения, навсегда изменивших ее жизнь: бумагу, компас, порох и книгопечатание. Тут бы и остановиться, ан нет. Китайцы – великая нация. В 2003 году в Гонконге изобрели электронные сигареты.

Запатентовала свое изобретение компания Ruyan Group Ltd, после периода тестирования оно получило сертификат медицинских служб Китая и поступило в продажу. За всю китайскую медицину не скажу, но вот за это изобретение мир точно не скажет спасибо. Уже в 2008 году, по данным компании-разработчика, новинка распространилась по всему миру – Европе, Африке, Ближнему Востоку, Америке, Азиатско-Тихоокеанскому региону. Более 300 тысяч электронных сигарет было распродано за один только тот год.

В 2009 году одно независимое и, как пишут СМИ, авторитетное американское телешоу «The Doctors» признало электронную сигареты одним из десяти открытий в сфере здравоохранения. Якобы электронные сигареты менее вредны. Перейдя на них, ты якобы потребляешь меньше вредных продуктов. При этом, правда, мало кто учитывает, что электронные сигареты, как и обычные, сoдержат никотин и тоже вызывают зависимость.

Удивительная штука маркетинг. По-моему, это почти как сегодняшние выборы, когда среднестатистическому потребителю, читай избирателю, предлагают выбрать между плохим и очень плохим. Допустим, из двух зол ты по собственной воле сумеешь выбрать меньшее. А тебе, как бы между прочим, объяснят, что вот это меньшее зло – как минимум прорыв в науке, технике и общественной жизни заодно.

Нет, ребята, белое – это белое, а черное – это черное. И это нужно понимать четко, где бы не находилась сфера твоих интересов – в политике или здравоохранении.

Мы можем допустить, что электронные сигареты чуть лучше настоящих. Но только для тех, кто курил десятилетиями и теперь бросает. Почему-то за пределами нашего внимания остаются те, кто начинает свой стаж курильщика именно с электронных сигарет. Давайте же подумаем о тех, кому сейчас 15, и кто не видел никакой другой жизни. Кто-то должен объяснить им, что иногда «ничто» лучше «окультуренного зла».

Повторюсь, запрет для курения в общественных местах я поддерживаю, против демонстрации и рекламы сигарет – возражаю. Сам – курить бросил, чего и вам желаю. А вот манипуляции с общественным сознанием – не уважаю ни в каком ракурсе.

В вопросах курения, например, правительство и Минздрав со мной солидарны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство одобрило распространение антитабачного закона на кальяны

Правительство России поддержало проект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны. Документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с оборотом и использованием такой продукции (подробности)

В Минздраве опровергли безвредность электронных сигарет

В России стремительно растет популярность электронных сигарет и систем нагревания табака. В 2018 году объем продаж устройств вырос вдвое, в обороте находится до 1,8 млн устройств. Производство табачных палочек для нагревания тоже увеличилось в 500 раз (подробности)