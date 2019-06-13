В Минздраве опровергли безвредность электронных сигарет

13 Июнь 23:18 2019-06-13T23:18:33+03:00

Статистика указывает, что их популярность в России стремительно растет

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В России стремительно растет популярность электронных сигарет и систем нагревания табака. В 2018 году объем продаж устройств вырос вдвое, в обороте находится до 1,8 млн устройств. Производство табачных палочек для нагревания тоже увеличилось в 500 раз.

На этом фоне продажи обычных сигарет падают. Но это вовсе не значит, что россияне начинают меньше курить, просто переходят на другие никотиносодержащие продукты. К тому же в стране пока нет четких правил, регламентирующих оборот данной продукции.

В Минздраве тем временем делятся своими наблюдениями: электронные девайсы вызывают сильную никотиновую зависимость и вовсе не являются такими безопасными, как это хотят преподнести производители, пишет газета «Известия».

Чаще всего данная продукция пользуется спросом у молодежи и населения среднего возраста.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам.

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Однако ввести ограничения для вейперов в России будет не просто - табачные корпорации приложат все силы, чтобы не сдавать позиций, считают специалисты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU