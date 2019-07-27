Валерия решила продать недвижимость за границей из-за соседства с Коломойским

Валерия и продюсер Иосиф Пригожин не стали строить дворец в Подмосковье по примеру многих звездных коллег. После свадьбы они приобрели дом в Швейцарии. По слухам, покупка обошлась им в 3 млн евро (211 млн рублей по сегодняшнему курсу. - Ред.). Немало, но дома подобного плана на Рублевке стоили тогда в 3 - 4 раза дороже. Однако сейчас семья решила выставить свое швейцарское гнездышко на продажу.

В соседях - олигарх

- Этот дом у нас появился в 2005 году, - рассказывает «Комсомолке» Иосиф Пригожин. - Мы с Лерой искали дачу в Подмосковье, чтобы проводить там лето. Так совпало, что дети уехали в лагерь в Швейцарию - сначала Тема, потом Аня (см. «Справку «КП»). Мы стали чаще туда ездить, навещать детей. И начали присматриваться к местной недвижимости. Как раз тогда один из руководителей Давосского форума, Филипп Бургиньон, выставил дом на продажу, и мы его купили. Взяли в Швейцарии выгодный кредит (под 1 процент) и потихонечку выплачивали.

Валерия и продюсер Иосиф Пригожин не стали строить дворец в Подмосковье по примеру многих звездных коллег.Фото: Евгения ГУСЕВА

Наши дети и родители Валерии (тогда еще был жив папа певицы Юрий Иванович. - Ред.) в Швейцарии проводили лето, купались в Женевском озере, наслаждались природой. А Теме там так понравилось, что мы его отдали в местную школу. Дети выросли и сейчас редко сюда приезжают. А мы с Валерией ездим туда только ради ее мамы, для которой этот дом стал любимой дачей.

В Швейцарии очень красивая природа, но без детей нам с Лерой там скучно. Если дети, как раньше, не будут туда съезжаться, то в этой даче нет никакого смысла. Очень грустно, если придется продать этот дом, но это лучше, чем он будет пустовать. В этом году мы пользовались дачей всего две недели. А когда дети были маленькие, проводили там несколько месяцев в год...

Дом площадью 320 кв. метров находится на первой линии у берега Женевского озера. Фото: Личный архив

Как рассказали «КП» местные риэлторы, сейчас недвижимость Валерии в Швейцарии спокойно можно продать за 3,5 млн евро (247 млн рублей). Кстати, неподалеку от виллы Валерии и Пригожина есть недвижимость и у украинского олигарха Коломойского. Знакомые Валерии предположили, что певица решила продать свою швейцарскую дачу отчасти и из-за соседства с украинским миллиардером.

Жилье пустует

- Еще была у нас трехкомнатная квартира в Эмиратах (говорят, звездная пара ее купила 12 лет назад за $1 млн (63 млн рублей по сегодняшнему курсу. - Ред.), - рассказал «КП» продюсер Иосиф Пригожин.

Какая вилла без бассейна? Фото: Личный архив

- Там часто бываете?

- Тоже хотим продать. Мы ее тоже брали в кредит и уже погасили его. Но, как и дом в Швейцарии, квартира в Эмиратах пустует. Мы ее покупали не для себя, для детей: у нас их шестеро на двоих. Но у детей сейчас своя жизнь, они этим жильем не пользуются. Тема по-прежнему живет в Швейцарии, но уже отдельно. Он закончил учебу, создал свою продюсерскую компанию в Монтре. А моя младшая дочь Лиза оканчивает вуз и хочет поехать в Нью-Йорк учиться в Колумбийский университет. Раньше дочь думала стать журналистом. Но сейчас ей интереснее кино - мечтает продюсировать фильмы, сериалы.

Внутри все достаточно строго, без лишней роскоши. Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

У Валерии от первого брака с продюсером Александром Шульгиным трое взрослых детей: 26-летняя Анна, 24-летний Артемий и 20-летний Арсений.

Развод с Шульгиным был громким. Певица рассталась с продюсером из-за домашнего насилия. По этой же причине, по словам Валерии, с Шульгиным не общаются и его дети. Папой дети Валерии называют Иосифа Пригожина, за которого певица вышла замуж 15 лет назад. У продюсера тоже за плечами брак с домохозяйкой Еленой, в котором родились его старшие дети - 30-летний Дмитрий и 22-летняя Даная.

Младшая дочь Пригожина, 20-летняя Лиза, появилась в результате его романа с промоутером Лейлой Фаттаховой. Иосиф говорит, что они с Валерией не делят детей на чужих и своих.

С наследниками от первого брака у продюсера отношения сложные. В их общение сейчас вмешался молодой муж их матери, который, по мнению Пригожина, настраивает их против отца. А вот с младшей дочкой Лизой Иосиф на постоянной связи.

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