Разделенные сиамские близнецы в шесть лет так и не научились ходить

Про разделенных сиамских близнецов Зиту и Гиту Резахановых из Киргизии знает вся страна, про них много писали СМИ, их мама Зумрият - частый гость ток-шоу. Одна из девушек, увы, недавно умерла. Но выжившей близняшке регулярно помогают добрые люди.

И мало кто слышал про другую пару сиамских близнецов - из семьи Елены и Виталия Ячменевых с Алтая. Им не досталось славы Резахановых. Да и просить о помощи на всю страну они не привыкли.

Девочки, которых не должно было быть

...Елена Ячменева закрыла лицо руками и разрыдалась: только на 22-й недели беременности врачи рассмотрели, что две девочки, которых она носила под сердцем, срослись туловищем. Медики объясняли: случай почти безнадежный, надо делать искусственные роды. Малышки, скорее всего, не выживут.

Их вообще не должно было быть. Елена задолго до этого попросила медиков во время кесарева (рожала сына Сережу) перевязать ей маточные трубы, чтобы больше не беременеть. Это было осознанное решение - по состоянию здоровья.

Чтобы сросшиеся малышки не царапали друг друга, им на ручки надевал «варежки». Фото: Личный архив

- И вдруг спустя восемь лет - новая беременность. Да еще двойня! - рассказывает Елена. Конечно, она пошла выяснять: как же так? Врачи признались, что тогда не стали перевязывать трубы. Мальчик родился слабеньким, боялись, что погибнет, и не стали лишать женщину возможности забеременеть еще раз. Но сказать об этом роженице не рискнули.

- Хоть врачи и советовали избавиться от сросшихся в утробе дочек, я верила в лучшее, - признается Елена Ячменева.

Срослись печенью

- Кесарево мне сделали раньше запланированного из-за начавшихся схваток, - продолжает женщина. - Показали новорожденных на следующий день - пищавший на два голоса комочек. Вдвоем они весили всего 3600 граммов. Страшно было смотреть: крошечные, красненькие обе, кожа висит. Сросшиеся от груди до самой пуповины...

Девочки, названные Эвелиной и Виолой, как оказалось, срослись печенью и кишечником. Три месяца в ожидании разделения близнецы пролежали на боку - у обеих с тех пор завернутые ушки (у одной правое, у другой - левое). Пытались оттолкнуться, царапали друг друга...

Виталий поддерживает жену, когда та падает духом. Фото: ok.ru

- Сразу операцию по разделению боялись делать, - рассказывает мама. - Да и потом прогнозы давали, что выживет, скорее всего, одна...

- В день операции я была в храме, молилась, - вспоминает Елена. - Пришла в больницу, а навстречу бежит медсестра: «Живы обе!» У меня слезы ручьем... Когда дочек родила, мне приснился сон: мои девчонки по дороге бегут, держась за ручки, улыбаются. Сейчас дочкам шесть лет, а я все жду, что сон сбудется. Хоть одна должна пойти!

Вскоре после их рождения выяснилось, что у Эвелины повреждена часть мозга, которая отвечает за работу ног. А у Виолы - почти весь мозг. Врачи сказали: «Лечите Эвелину. Может быть, ребенок пойдет. Вторая безнадежна».

Виола в свои шесть лет как младенец. Не говорит, сама не может есть, мама кормит ее с ложечки. А Эвелина так и не пошла. Хотя врачи говорят, что, если бы ей сразу предоставили специальные ходунки, она бы научилась.

- У нас не было денег купить такие, - объясняет Елена. - Но по интеллекту Эвелина не отстает от сверстников. Лишь в этом году нам выдали специальные ходунки, дочка в них пошла. Надеемся, научится и самостоятельно бегать. Живем этой надеждой!

У семьи есть надежда, что Эвелина сможет ходить сама. Фото: ok.ru

«Это мой крест»

По словам Елены, все эти шесть лет их многодетной семье (кроме двух дочек, у них еще два старших сына. - Ред.) власти практически не помогали.

- А ведь нам реально не хватает на жизнь! - говорит Елена Ячменева. - Нужна машина, чтобы возить дочек в больницы, санаторий. У нас маленькое авто, в него две инвалидные коляски и ходунки не помещаются. Приходится два рейса делать. Соцслужба не может найти возможность выдать нам более вместительное транспортное средство. Хотя я очень просила, и мы готовы были доплатить.

Семья Ячменевых дружная, но тянуть двух больных девочек непросто.

- Муж работал оператором машинного доения, получал 25 - 30 тысяч рублей в месяц. Но вынужден был бросить работу, чтобы мне помогать. Виола часто болеет и порой по трое суток не спит, одной невозможно. И теперь муж получает лишь 6600 рублей - по уходу за Эвелиной. Я получаю столько же по уходу за Виолой. Вместе с пособиями по инвалидности в общей сложности у нас выходит 30 600 рублей. Материнский капитал мы потратили на улучшение жилищных условий.

Иногда охватывает отчаяние: мне уже сорок, а я шесть лет все качаю коляску. И каждый раз думаю, что на следующий год будет легче. Но беру себя в руки: когда унывать, когда дел полно и дома, и в огороде? Мы с мужем птицу разводим, овощи заготавливаем, маринуем, компоты, варенье делаем.

Если бы не муж Виталик, я бы, может, и сдалась. Когда начинаю говорить, что устала, он успокаивает: «Да ладно, мать, прорвемся. Подумай, кому-то сейчас хуже. Мы выдержим, мы сильные. Ты, знаешь, у нас какая!» Я говорю: «Мама у вас - конь-огонь!» Занимаюсь с больными детками, несу этот крест. И буду его нести до последнего.

Я виделась с Зумрият Резахановой (мамой Зиты и Гиты. - Ред.). Она девочек до 12 лет не воспитывала, они в интернате жили. Сказала, что ей, когда они родились, исполнилось 24 года, было тяжело принять, что дети не такие, как все, трудно объяснить это другим ее здоровым детям. А мне было 34 года, когда родила близнецов, - более зрелый возраст. Девочки с рождения со мной.

Врачи предлагали отдать девочек в детдом.

- Но я не могу даже в мыслях такое себе представить! - говорит Елена. - С Эвелиной мы бисером занимаемся, рисуем, лепим, что-то придумываем. С Виолой у нас свои особые игры... Старшие мои сыновья тоже помогают. Вот сейчас сын на руках внес домой Эвелину - на прогулке были. Дочки, как бы там ни было, - наша радость.

У Виолы серьезно поврежден мозг, но она узнает родных и играет с ними. Фото: ok.ru

ВНИМАНИЕ

Если вы хотите помочь семье Ячменевых, вот личный счет Елены, мамы девочек:

Для рублевых переводов

Банк получателя - доп. офис № 8644/0311 ПАО «Сбербанк»

кор\счет банка 30101810200000000604

БИК банка 040173604

Счет получателя 42307810402117006714

ФИО получателя - Ячменева Елена Владимировна

Для валютных переводов

SABRRUMMNHI

доп. офис № 8644/0311 ПАО «Сбербанк»

Шипуновский район, с. Шипуново

Счет получателя 42307810402117006714

ФИО получателя - Ячменева Елена Владимировна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гита без Зиты: Жизнь второй сиамской близняшке спасают турецкие врачи

Девушке предстоит серьезная операция

26 марта исполнится 16 лет, с тех пор как врачи московской больницы разделили знаменитых сиамских близнецов Зиту и Гиту Резахановых. Это была долгая и сложная операция, уникальная в своем роде. Напомним, родились девочки 19 октября 1991 года в киргизском селе Западное. Они были спаяны в тазу, имели один на двоих мочевой пузырь, сросшийся кишечник, одну матку, два яичника и на двоих три ноги. (подробности)