Путешествие по курортному Крыму: В Черноморском отдыхает незаметный наш герой

Продолжение. Часть 1

ИДЕТ МИЛЫЙ ПО ДОРОЖКЕ, НЕ СЛОМАЛ БЫ ПАРЕНЬ НОЖКИ

Черноморское – самый запад Крыма. Здесь живут мои давние друзья. Когда-то, еще в поросшие мхом и лишайниками времена дешевизны и всеобщей неразберихи, купили двушку в панельном доме и теперь пользуются ей как летней дачей, перебираясь в сезон на два-три месяца из переменчивой на погоду Москвы.

- Раньше здесь очень тихо, даже пустынно было. На берег выйдешь, а там на многие километры никого. А сейчас понастроили пансионатов и гостиниц, - то ли радуясь, то ли печалясь, вспоминают они.

Вряд ли кто-то объяснит, почему скидки в этой торговой точке в Черноморском действуют только в четверг, а в понедельник или среду их нет. В местной торговой системе не ищите логики.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Сам поселок - это обшарпанные фасады старых пятиэтажек и новодел с непременными колоннами, башенками и перилами с шишечками. Китч рулит. Ресторан на берегу с прогорклым запахом жареной на плохом масле рыбы. Кучи мусора из пластиковых бутылок, битого стекла и сигаретных бычков.

Главная и, пожалуй, единственная достопримечательность Черноморского – это церковь святых Захария и Елисаветы, которую в 1838 году построили по заказу тогдашнего генерал-губернатора Новороссии Михаила Воронцова.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Храм по проекту итальянского архитектора Торричелли выдержан в псевдоготическом стиле, а его необычная колокольня напоминает английские соборы времен Вильяма Шекспира.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А еще дороги, не ремонтированные, похоже с времен немецко-фашисткой оккупации, разбитые в хлам, с островками дряхлого асфальта. И тут же - отдельные стометровки свежеположенной плитки.

Покрытие дорог и улиц в Черноморском разбито так, как будто еще вчера здесь гремели артиллерийские дуэли и шли танковые сражения.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Знакомая с гордостью показывает мне в центре Черноморского старую советскую школу после недавней реконструкции: обшита сайдингом, отличные спортивные площадки, красивый заборчик и дорожка из той самой плитки. Ура, хоть здесь железный российский конь урбанизма пришел на смену снулой архитектурной укрокляче.

С водой - главной головной болью степного Крыма - в Черноморском проблем нет. Хотя ее качество и не очень: из крана, даже если у тебя во дворе собственная скважина, идет чуть солоноватая - почистить зубы, постирать, помыть посуду годится, а вот для питья местные жители предпочитают - ходить с емкостями в магазин, где стоит большая баклажка, откуда и наливают в пластиковые бутыли и канистры. 4 рубля за литр.

Обычный гостевой дом в Черноморском снаружи: хозяева постарались, чтобы был пусть и маленький, но бассейн и побольше цветов и зелени.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А так этот гостевой дом выглядит внутри: стандартный номер на двух человек и ребенка, которого располагают на раскладушке.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ОТ МЕСТНЫХ ТОЛКУ МАЛО

Сижу на остановке, ожидаючи маршрутку, которой несмотря на расписание нет уже час. Местные бабушки трут про свою жизнь, пенсии и общественный транспорт.

- Я Путину на прямую линию написала, что у нас маршрутка ходит только до двух часов дня.

- А почему Путину? У вас же есть глава района Глушко и поселка Михайловский (эти фамилии только что вычитал в районной газете "Черноморские известия" – С.П.)?

- Да-а-а, толку-то от них...

Но Москва не может определить график движения маршруток в поселке. Или отремонтировать каждую сельскую улочку и убрать мусор с обочин...

"КОРМЯТ ТРИ РАЗА В ДЕНЬ? НАМ НРАВИТСЯ!"

Иду вдоль береговой полосы по тропинке. Череда гостевых домов и мини-гостиниц по цене от 400 рублей за койку в общем номере (туалет и общий душ во дворе) до 6000 рублей на двоих с завтраком и претензией на звездность.

На городской пляж ведет вдоль моря каменистая дорожка с грудами мусора на обочине.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вот на отдаленной окраине Черноморского не так давно новый пансионат открыли. Прямо на месте бывшего сначала советского, а потом украинского зенитного полка. Просторная едальня в бывшей солдатской столовой, а номера – в переделанных казармах. Всё кругом в цветах.

- Нам нравится, - говорит мне усталая отдыхающая. – Тихо. Вода здесь в море чистая, хотя и камни. И дешево. За троих, мы с мужем и ребенок, заплатили всего 54 тысячи рублей за две недели. Это с завтраками, обедами и ужинами. У них тут для продвижения пансионата акция такая была.

С овощами и фруктами в Черноморском проблем нет, но цены кусаются.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- А чем кормят-то?

- Ну как в советском пионерлагере - каши, котлеты, макароны, - моя собеседница мнется. – Но нам нравится…

В новом пансионате на дальней окраине Черноморского есть несколько явных преимуществ – чистое море, тишина и большое количество цветов.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

САШ, А, САШ, СДЕЛАЙ МНЕ МАССАЖ

Прямо в центре поселка муниципальный пляж с надувными горками и водным аттракционом в виде катания за катером на "ватрушке" или банане. Есть еще гидроцикл.

Вобла-таранька (так написано). К ней разливное пиво - типа жигулевского, плюс десятку взимают за пластиковую тару. Квас и лимонад тоже на разлив. Хорошо еще залоговую стоимость пластикового стакана не берут. Явное упущение.

В Черноморском имеется несколько банкоматов, но часто к ним выстраивается очередь.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Имеется и некий набор лечебных мероприятий. Например, определение массы тела путем взвешивания. Массаж прямо на месте, когда в палатке опускается дерматиновый полог и объект лечебной процедуры становится буквой "г", опираясь на прилавок. У соседей-конкурентов умудрились в палатку маленькую кушетку впихнуть.

Лечебные процедуры для недугов широкого профиля производятся прямо на пляже за опущенным пологом массажной палатки.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Впрочем, отдыхающие парами не спешат под руки массажистки, предпочитая тактильные ощущения в виде поглаживания на расстеленном одеяле и даром.

Ротонда в центре городского пляжа напоминает о тех славных временах, когда Черноморское было одной из баз флота и по выходным здесь располагался духовой оркестр.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Музыка из всех громкоговорителей. Несомненным хитами нынешнего пляжного сезона являются сольное "Давай замнем, на нас мозолят глаза" и парная в исполнении песня "Не мешай, утекай в незнакомое море к чужим берегам".

Если состояние тротуаров и дорог в Черноморском, мягко говоря, неважное, то обелиск впамять черноморцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, содержится в образцовом порядке.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Сплю ли я или это наяву?

Нда-а... Не слишком впечатляет этот набор морально устаревших, но недешевых развлечений и незатейливых гастрономических радостей.

Еще один популярный аттракцион в Черноморском – театр морских животных «Экзотик-парк».Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Хозяева зарабатывают деньги даже не столько на представлениях, сколько на возможности сфотографироваться с морскими львами.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Из неоспоримых достоинств Черноморского - мелкий белый песочек, ровный спуск в воду и теплая вода с кучей оторванных водорослей и прочей принесенной недавним ветром трухи.

Рядышком типичный советский парк культуры и отдыха со сталинскими ротондами, колесом обозрения и детскими каруселями образца первой половины ХХ века. Явное наследие былых времен, когда в Черноморском располагалось насколько в/ч флота и пограничники. Досуг моряков и прикордонников проходил в строгом соответствии с представлениями политотдела о прекрасном.

Несмотря на разгар туристического сезона желающих прокатиться на экскурсионном паровозике почти нет – может, потому, что смотреть в Черноморском особенно не на что…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Ну и, разумеется, такой же приметой былого является тир для трудящихся с призами из пластиковых масок и прочей белиберды и цирк экзотических зверей - это так дельфинарий назвали.

Максим, танцор из местной студии уличного танца, демонстрирует мне несколько па на руках. Накоротке обсуждаем с ним, как хорошо, что брейк-данс внесен в программу олимпийских игр. Вскоре его окружают детишки, пришедшие на занятие. Младшая группа. Сто рублей за часовой урок.

Мастер брейк-данса Максим прямо на набережной за небольшие деньги проводит уроки уличного танца для всех желающих.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Из нового и прогрессивного - еще один тир для стрельбы пульками по воздушным шарикам, прокат детских электромобилей и катание на ишаке-девочке по кличке Ева. Прародительница рода человеческого в ослином обличье благосклонно разрешает мне сделать селфи с собой. Причем совершенно бесплатно.

В Черноморском я познакомился с девочкой-осликом Евой. И понял: по Крыму лучше передвигаться на ишаке, чем на междугородных автобусах. Тем паче,что хозяева Евы разрешили ей сфотографироваться с корреспондентом «КП» бесплатно.В знак уважения к "Комсомолке"Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Со времен четвертьвековой украинской оккупации на стенах в Черноморском сохранились упоминания чужой валюты. Закрашивать их не спешат. Да и кому, кроме самой себя, эта гривна мешает?Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В самом центре поселка располагается заведение с говорящим названием «Тяга». Сразу не поймешь, это тяга к чему – табаку или азартным играм. Или к тому и другому одновременно…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЗАПАХ И ГНИЕНИЙ АРОМАТ

Есть еще популярная у поселковых и обитателей близлежащих гостевых домов и мини-гостиниц зона отдыха, в просторечии называемая Ребзик. Когда-то здесь на берегу маленькой бухты был цех рызавода - отсюда и поименование.

Еще одна зона отдыха – Ребзик с пляжем, где есть минимально необходимое оборудование, но каменистое дно и сильный запах сероводорода от гниющих на дне водорослей.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Десяток навесов-грибков, волейбольная площадка, места для мангалов. Захожу в воду. Она теплая, но очень мутная. Заход крайне неудобный - сплошные камни. И устойчивый запах сероводорода и испорченной рыбы - то ли на дне гниют скопившиеся водоросли, то ли окрестная канализация шалит.

Некоторые отдыхающие в Черноморском предпочитают купаться прямо с камней: здесь и вода почище, и вид живописный.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вечная, в общем, проблема: или чистая вода и неудобный спуск, или заход в воду комфортный, зато море мутное. И как это только устроителям курортов где-нибудь в Таиланде или на Бали удается успешно совместить оба компонента?

Здесь же, на камнях, неплохая рыбалка: если повезет, можете себе надергать на ужин саргана, бычков или барабулек. А то и кефалина попадется.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЦЕНЫ (в рублях):

Катание за катером на "ватрушке" или банане - 500

Гидроцикл - 1000 (за пять минут)

Сушеная вобла-таранька - 70 рублей (100 г)

Кефаль – 350 (за 1 кг)

Сарган – 280-310 (за 1 кг)

Пиво жигулевское (на разлив за 1 литр) - 119 (плюс 10 за тару)

Квас и лимонад - 40 (0,5 литра)

Взвешивание - 20 (за один подход)

Посещение дельфинария (представление 40 минут) - 400 со взрослого, 250 с ребенка, фотографирование на свою камеру с морским львом - 300

В следующем репортаже автор проедет по степным селам, ставшими популярными у любителей природы…

Продолжение следует...

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