2019-07-24T17:39:25+03:00
Звезды

Захар Прилепин и рэпер Бледный проведут фестиваль искусств искусств в Таре

Фестиваль в сибирском городе запланирован на следующий год
Сергей СЕЛЕДКИН
Поделиться:
Писатель Захар Прилепин.Писатель Захар Прилепин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В недавнем интервью "КП" лидер группы "25/17" Андрей Бледный (он же - Андрей Позднухов) уже озвучивал мысль о том, что хотел бы провести в родном городе фестиваль искусств. В этом году популярная группа заявила о том, что берет перерыв на неопределенный срок. На все вопросы журналистов о том, чем они будут заниматься, Антон и Андрей отвечали уклончиво, замечая лишь, что поедут на лето в родной город.

Бледный родился в маленьком сибирском городе Тара. Широкую известность город получил после того, как в интервью Дудю назвал Тару местом, "в котором главное развлечение жителей - пьянство".

Лидер группы `25/17` Андрей Позднухов (Бледный). Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лидер группы `25/17` Андрей Позднухов (Бледный).Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фраза вызвала шум в сетях, жители Тары смертельно оскорбились и забросали Бледного гневными письмами, чем страшно поразили музыканта: "Мне удивительно, что люди по этому поводу так взбудоражились. В пабликах они сами еще не такое пишут: сами про все это шутят, постят фотографии, видео со всяким трэшем…" - недоумевал Андрей.

Тогда же Бледный и отметил, что хотел бы помочь Таре, создать в городе свой музыкальный фестиваль. "Мы с Эдом Бояковым разговаривали, была идея сделать музыкальный фестиваль в Таре, но у Эда сейчас забот хватает", - посетовал он.

Теперь стало ясно, что в проект включился Захар Прилепин. По мнению писателя, Сибирь подарила российской культуре немало талантов, включая Егора Летова и солистов группы "25/17". Сибирский фестиваль искусств проведут при поддержке творческого центра "Сугроб" и рабочей группы проекта писателя "Добровольцы культуры".

На подготовку мероприятия планируется выделить почти год. Андрей Бледный считает, что главная миссия фестиваля заключается в развитии творческого потенциала людей из глубинки.

- Это эксперимент по преображению депрессивных территорий посредством искусства, - отметил Бледный.

Напомним, команда "25/17" - одно из самых ярких явлений в отечественной музыке и поэзии. За десять лет Ант и Бледный выпустили шесть полнометражных студийных альбомов один ярче другого. «Песни о любви и смерти» (по названию третьего альбома команды) – брутальные, нежные, рэповые, рОковые... Группа много лет дружит с Захаром Прилепиным и вместе с ним ездила на Донбасс. Некоторые их песни внесены в федеральный список экстремистских материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Крамп-Карренбауэр стала министром обороны Германии
Умерла Ника МакГиган, актриса из «Тюдоров»
Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании
Из-за Бориса Джонса главы Минюста и Минфина Британии ушли в отставку
Автомобиль НАТО подорвался на мине в Кабуле: пострадали трое военных
В Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья
Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Япония демонтирует атомную электростанцию «Фукусима-2»
Меган Маркл встретилась с кумиром своего детства
Госдума разрешила использовать луки и арбалеты на охоте
Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти турецкого президента
Начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
Мэй продолжит работу в качестве депутата Палаты общин
Бастрыкин оценил вовлеченность предпринимателей в преступные сообщества
Москалькова: СК не принимали решения о возвращении украинских моряков
Квентин Тарантино лично представит «Однажды в Голливуде» в Москве
Во Франции столкнулись два самолета, есть погибшие
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и Еврокомиссии обсудить транзит газа
Медали Олимпиады в Токио изготовят из переработанных мобильников
Капитан задержанного КНДР российского судна признал нарушение границы
Бастрыкин рассказал о расследовании убийства российского посла Карлова
Мюллер заявил, что Москва «систематически вмешивалась» в американские выборы
В работе Facebook произошел серьезный сбой
Facebook оштрафовали на пять млрд долларов
75-летие Победы увековечат в названиях улиц, площадей и скверов городов Ленобласти
В России планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
Омбудсмен Украины: достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков