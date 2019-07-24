Захар Прилепин и рэпер Бледный проведут фестиваль искусств искусств в Таре

В недавнем интервью "КП" лидер группы "25/17" Андрей Бледный (он же - Андрей Позднухов) уже озвучивал мысль о том, что хотел бы провести в родном городе фестиваль искусств. В этом году популярная группа заявила о том, что берет перерыв на неопределенный срок. На все вопросы журналистов о том, чем они будут заниматься, Антон и Андрей отвечали уклончиво, замечая лишь, что поедут на лето в родной город.

Бледный родился в маленьком сибирском городе Тара. Широкую известность город получил после того, как в интервью Дудю назвал Тару местом, "в котором главное развлечение жителей - пьянство".

Лидер группы `25/17` Андрей Позднухов (Бледный).Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фраза вызвала шум в сетях, жители Тары смертельно оскорбились и забросали Бледного гневными письмами, чем страшно поразили музыканта: "Мне удивительно, что люди по этому поводу так взбудоражились. В пабликах они сами еще не такое пишут: сами про все это шутят, постят фотографии, видео со всяким трэшем…" - недоумевал Андрей.

Тогда же Бледный и отметил, что хотел бы помочь Таре, создать в городе свой музыкальный фестиваль. "Мы с Эдом Бояковым разговаривали, была идея сделать музыкальный фестиваль в Таре, но у Эда сейчас забот хватает", - посетовал он.

Теперь стало ясно, что в проект включился Захар Прилепин. По мнению писателя, Сибирь подарила российской культуре немало талантов, включая Егора Летова и солистов группы "25/17". Сибирский фестиваль искусств проведут при поддержке творческого центра "Сугроб" и рабочей группы проекта писателя "Добровольцы культуры".

На подготовку мероприятия планируется выделить почти год. Андрей Бледный считает, что главная миссия фестиваля заключается в развитии творческого потенциала людей из глубинки.

- Это эксперимент по преображению депрессивных территорий посредством искусства, - отметил Бледный.

Напомним, команда "25/17" - одно из самых ярких явлений в отечественной музыке и поэзии. За десять лет Ант и Бледный выпустили шесть полнометражных студийных альбомов один ярче другого. «Песни о любви и смерти» (по названию третьего альбома команды) – брутальные, нежные, рэповые, рОковые... Группа много лет дружит с Захаром Прилепиным и вместе с ним ездила на Донбасс. Некоторые их песни внесены в федеральный список экстремистских материалов.