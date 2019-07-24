Поношенные кроссовки продали на аукционе за полмиллиона долларов

23 июля, с аукциона «Сотбис» ушла редкая пара кроссовок бренда Nike. Коллекционер Маилс Надаль отдал за поношенную обувку модели «Moon Shoe», 437,5 тысяч долларов (это примерно 27,5 миллионов рублей).

Мистеру Надалю еще повезло в его погоне за раритетами. Было изготовлено всего 12 пар данной модели кроссовок, и все они были предназначены для бега на Олимпийских играх в 1972 году в Мюнхене. Поэтому и цена такая рекордная.

И это не единственный случай, когда, казалось бы, столь обыкновенная вещь может продаваться за астрономические деньги. Многие раритеты, начиная от редкой монеты и заканчивая старым автомобилем, обходятся коллекционерам несусветно дорого.

Мы только несколько рекордных лотов аукционов:

1. Часы Patek Philipp - 1 миллион 54 тысячи евро

19 июля 2017 года ушли с молотка часы марки Patek Philippe Triple Complication, владельцем которых в гарантийном паспорте значился президент России Владимир Путин. Они были проданы с аукциона неизвестному покупателю за 1 миллион 54 тысячи евро. У модели платиновый корпус, золотой циферблат, встроенный вечный календарь. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это какая-то попытка нажиться на известном имени и часы никакого отношения к Владимиру Путину не имели.

2. Ferrari за 48 миллионов долларов — самая дорогая машина в истории автомобильных аукционов.

В 2018 году на Нью-Йоркском аукционе "Сотбис" был установлен рекорд стоимости авто. Раритетый Ferrari был продан неизвестному покупателю за 48 миллионов долларов. Продавцом машины выступил бывший топ-менеджер Mircosoft Грег Уиттен, который признался, что «представить себе такую сумму очень сложно, но это просто невероятная машина». Кстати, прошлый рекорд по продаже авто тоже принадлежал Ferrari: в 2014 году за модель GTO Berlinetta отдали 38 миллионов долларов.

3. Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» – 450,3 миллиона долларов

Так уж повелось, что живопись — наверно, самый популярный товар на мировых аукционах. Ценители готовы выкладывать за раритеты любые деньги.

Самой дорогой картиной в истории стало полотно «Спаситель мира» 1500 года итальянского живописца Леонардо да Винчи.

Картину нашли в 1958 году, но эксперты тогда не установили авторство, поэтому продали ее всего за 147 фунтов. Только в 2011 году искусствоведы выявили, что автор — не кто нибудь, а да Винчи, и в 2013 году «Спасителя» за 127 миллионов долларов приобрел российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев. Через четыре года он продал полотно за рекордные 450,3 миллиона долларов. Имя покупателя неизвестно.

4. Доллар ценой в $10 миллионов

Это первая серебряная монета в 1 доллар, выпущенная на территории США. Ее чеканили на протяжении 1794 - 1795 годов в Филадельфии. На ней изображена Свобода с распущенными волосами, а на другой стороне — орел. Монета имела небольшой тираж — всего 1758 экземпляров. До наших дней дошло около 200 из них. И одну из этих 200 приобрели за 10 миллионов долларов 24 января 2013 года, установив рекорд.

5. Куртка Майкла Джексона — 1,8 миллионов долларов

Не только за картины и машины богатые коллекционеры готовы отдавать немыслимые деньги. В 2011 году с молотка ушла куртка знаменитого певца Майкла Джексона. За нее отдали 1,8 миллиона долларов. В этой куртке Джексон снимался в клипе на песню «Thriller».