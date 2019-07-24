"С удовольствием приехал бы в Россию!": Папа Римский поздравил любимую российскую певицу с юбилеем тортом со свечками

24 июля мировая оперная звезда Светлана Касьян отметила свое 35-летие в компании Папы Римского Франциска. В Вероне она пела партию Аиды в опере "Аида", после чего приехала с семьей в Ватикан, где ее ждал понтифик и торт со свечками.

В этом году глава Римско-католической церкви впервые в истории произвел ее в Дамы Ордена святого Сильвестра за заслуги в оперном искусстве и впоследствии решил поздравить российскую гостью с днем рождения лично.

-Желаю вам успехов на сцене, светить всегда и оставаться такой, какая вы есть, - пожелал Светлане понтифик.

А та в ответ поблагодарила его за такие знаки внимания и гостеприимство и пригласила его посетить Россию и, по возможности, ее дом на Таганке. Примечательно, что живет она напротив храма святителя Мартина Исповедника Папы Римского.

-С удовольствием бы приехал в Россию. И обязательно зашел бы в гости, - ответил Папа и отведал вместе с гостями праздничный торт.

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