2019-04-16T12:49:58+03:00
В мире

Оперная певица Светлана Касьян передаст свой гонорар в помощь Нотр-Дам-де-Пари

Российская звезда выступала в соборе с сольным концертом [эксклюзив kp.ru]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Комментарии: comments2
Светлана Касьян с супругом-исполнительным директором Фонда святителя Григория Богослова Леонидом Севастьяновым и дочкой Наташей в гостях у Папы.Светлана Касьян с супругом-исполнительным директором Фонда святителя Григория Богослова Леонидом Севастьяновым и дочкой Наташей в гостях у Папы.
Изменить размер текста:

Российская оперная певица Светлана Касьян, которую недавно Папа Римский впервые в истории Ватикана сделал "дамой" ордена святого Сильвестра, с особой болью восприняла гибель в огне Собора Парижской Богоматери - в его стенах она выступала в свое время с сольным концертом. И теперь артистка перечислит свой гонорар за предстоящую 17 мая в Москве оперу "Иоланта" в помощь разрушенному Нотр-Дам-де-Пари.

-"Иоланта" - это история о слепой француженке, которая прозревает в результате веры и внешнего потрясения. Надеюсь, трагедия поможет нам всем прозреть так, чтобы мы объединились вокруг сохранения культурного наследия человечества, - заявила Светлана "Комсомолке". - Думаю, что сейчас сильные мира сего в знак покаяния перед своими предками должны увеличить бюджет на культуру и сохранения наследия, сделав его больше, чем бюджет на вооружение!

Напомним, символ Франции горел около 14 часов. Причина возгорания еще неизвестна - французские СМИ полагают, что на здании могли загореться строительные леса. Восстанавливать переживший революции и мировые войны собор будут всем миром.

Собор Парижской Богоматери в огне.

В своей телеграмме с сочувствием Эммануэлю Макрону и всему французскому народу Владимир Путин предложил помощь российских специалистов.

"Путин выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе - произведений средневекового зодчества, - сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

КОМПЕТЕНТНО

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

"Надо помочь - это будет по-христиански"

- Я как глава депутатской группы по связям с Национальным собранием Франции уверен, что Россия может предложить Франции свою посильную помощь в восстановлении Собора Парижской Богоматери. Это будет, прежде всего, по-христиански. В России есть много специалистов, которые могут быть полезны и востребованы при реставрации.

Огнем разрушен Нотр-Дам, имеющий огромное значение для всей христианской религии и мировой культуры. Это наша общая трагедия. И только это важно, кто бы и как бы сейчас ни строил версии и ни предлагал сделать выводы из случившегося. Скорбим вместе с нашими французскими друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в Соборе Парижской Богоматери»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Новости 24
Ученые назвали простой способ улучшить работу сердца
Путин одобрил проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург
На eBay выставили на продажу скелет детеныша тираннозавра за 2,95 млн долларов
Закон об «ипотечных каникулах» одобрен во втором чтении
"Правильный русский". Конор Макгрегор прокомментировал драку Овечкина и Свечникова
Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы временно ограничено
В Китае пассажир забросал двигатель самолета монетками на удачу
В Эквадоре зарегистрировано более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища
МИД Британии обещал Эквадору не выдать Ассанжа, если ему грозит смертная казнь
Академик оценил перспективы восстановления собора Парижской Богоматери
Медики назвали легкий способ отказаться от курения
Плавучий космодром "Морской старт" могут перенести из США в Россию
Суд в Москве приговорил обвиняемого в шпионаже норвежца Берга к 14 годам колонии
Владелец бренда Louis Vuitton выделит €200 млн на реконструкцию Нотр-Дама
Путин выразил сочувствие Макрону и всему народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме
Сотруднику Гохрана оторвало три пальца руки при сборке дома патронов
Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили спустя 12 часов
Патрульные корабли защитят радиоэлектронным куполом
При пожаре в соборе Парижской Богоматери пострадали три человека
Глава МЧС: объектам культурного наследия в России нужно уделить дополнительное внимание
В Подмосковье задержали мужчину, проигравшего деньги турфирмы на ставках
В Совфеде заявили, что Россия может помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери
Центральный блок первой ступени Falcon Heavy упал в океан из-за шторма
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Овечкин – о драке со Свечниковым: Он первый начал
Пожар в Нотр-Даме все еще не потушен, сообщило МВД Франции
Москвичи несут цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме
Диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по субботам