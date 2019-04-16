Оперная певица Светлана Касьян передаст свой гонорар в помощь Нотр-Дам-де-Пари

Российская оперная певица Светлана Касьян, которую недавно Папа Римский впервые в истории Ватикана сделал "дамой" ордена святого Сильвестра, с особой болью восприняла гибель в огне Собора Парижской Богоматери - в его стенах она выступала в свое время с сольным концертом. И теперь артистка перечислит свой гонорар за предстоящую 17 мая в Москве оперу "Иоланта" в помощь разрушенному Нотр-Дам-де-Пари.

-"Иоланта" - это история о слепой француженке, которая прозревает в результате веры и внешнего потрясения. Надеюсь, трагедия поможет нам всем прозреть так, чтобы мы объединились вокруг сохранения культурного наследия человечества, - заявила Светлана "Комсомолке". - Думаю, что сейчас сильные мира сего в знак покаяния перед своими предками должны увеличить бюджет на культуру и сохранения наследия, сделав его больше, чем бюджет на вооружение!

Напомним, символ Франции горел около 14 часов. Причина возгорания еще неизвестна - французские СМИ полагают, что на здании могли загореться строительные леса. Восстанавливать переживший революции и мировые войны собор будут всем миром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

В своей телеграмме с сочувствием Эммануэлю Макрону и всему французскому народу Владимир Путин предложил помощь российских специалистов.

"Путин выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе - произведений средневекового зодчества, - сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

КОМПЕТЕНТНО

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

"Надо помочь - это будет по-христиански"

- Я как глава депутатской группы по связям с Национальным собранием Франции уверен, что Россия может предложить Франции свою посильную помощь в восстановлении Собора Парижской Богоматери. Это будет, прежде всего, по-христиански. В России есть много специалистов, которые могут быть полезны и востребованы при реставрации.

Огнем разрушен Нотр-Дам, имеющий огромное значение для всей христианской религии и мировой культуры. Это наша общая трагедия. И только это важно, кто бы и как бы сейчас ни строил версии и ни предлагал сделать выводы из случившегося. Скорбим вместе с нашими французскими друзьями.