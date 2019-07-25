Россияне берут все больше кредитов наличными
Такой вывод можно сделать из анализа отчетности Центробанка. За год долг россиян перед банками вырос почти на четверть. Он составляет 16 триллионов рублей (см. графику). Быстрее всего растут потребительские кредиты и ипотека. И если последняя в начале года притормозила из-за повышения ставок, займы наличными граждане берут более высокими темпами.
В Минэкономразвития считают это опасной тенденцией. И даже сделали прогноз, что через пару лет нас ждет полномасштабный кредитный кризис. Мол, когда нагрузка станет неподъемной, вырастет доля просрочек и это может привести к проблемам в банковской сфере. А слишком большой долг, как известно, это уже проблема не заемщика, а кредитора.
В Центробанке особой проблемы пока не видят. Несколько лет назад задолженность росла и более высокими темпами - на 30 - 40% каждый год. И ничего страшного не произошло, даже несмотря на санкции и падение курса рубля. Поднимать ставки ради «охлаждения» рынка, как предлагают некоторые эксперты, в ЦБ не готовы. Кредиты в России и без того не дешевые. А в зоне риска, по сути, находятся только те заемщики, у которых размер ежемесячного платежа превышает 50% от доходов. С октября таким клиентам новые кредиты выдавать перестанут. Проблему начнут купировать.
Для сравнения, средняя долговая нагрузка на одного заемщика составляет в России 23%. То есть почти четверть своих доходов средний россиянин отдает банкам. По данным Национального бюро кредитных историй, этот показатель за последние полгода даже снизился - на 0,56%. Средняя ставка по потребительским кредитам сейчас составляет 13,6% годовых.
СОВЕТЫ «КП»
Как не проблемным заемщиком
- Старайтесь жить по средствам и откладывайте часть доходов каждый месяц
- Если без кредита не обойтись, берите в долг только на самое необходимое
- Сравнивайте предложения разных банков, выбирайте наиболее выгодные условия
- Ежемесячный платеж должен быть не больше 30% от вашей зарплаты
- Старайтесь отдавать кредиты досрочно. Это снизит переплату банку
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ИСТОЧНИК KP.RU