2019-07-25T10:05:29+03:00
Экономика

Будем растить долги: три четверти россиян не знают, как дотянуть до зарплаты

Около 40% граждан, чтобы свести концы с концами до получки, нужно где-то найти еще 10 тысяч
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Дополнительные средства между зарплатами не требуются только четверти наших гражданДополнительные средства между зарплатами не требуются только четверти наших гражданФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Денег до зарплаты периодически не хватает, наверное, всем. Важен размах бедствия. В нынешнем июле на то, что у них такое происходит регулярно, пожаловались три четверти россиян. Примерно 40%, чтобы свести семейный бюджет, нужно еще около 10 тысяч, около 7% - 6-8 тысяч, 8,5% - 5 тысяч. Дополнительные средства между зарплатами не требуются только четверти наших граждан. Таковы данные опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», которые приводят РИА Новости.

Заметим: приведенные цифры «недостачи» - характерный размер «быстрого» займа, за которыми наши граждане все чаще обращаются в микрофинансовые организации. Именно там проще всего получить небольшую сумму денег на короткий срок («займ до зарплаты») - при этом быстро и с минимумом документов, хорошая кредитная история и подтвержденный доход для МФО не так важны, как для банков. Именно за счет этого в России быстрее всего растет объем «плохих» долгов (те, которые просрочены уже более чем на 90 дней). Если по обычным потребкредитам, как следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс», таких 18%, то по займам у МФО — 35%.

По свежим данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (это за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на инфляцию) в первом полугодии 2019 г. продолжили снижаться (минус 1,3% в годовом исчислении). И это одна из главных причин безденежья и залезания в долги — падение реальных доходов продолжается уже несколько лет. При этом растет закредитованность. По данным Центробанка, общий размер выданных гражданам ссуд достиг уже почти 16 триллионов рублей.

В ТЕМУ

Эксперты о «кредитном взрыве» в 2021 году: Центробанку придется повысить ставки, чтобы снять народ с «долговой иглы»

Банки станут чаще отказывать людям в займах, а процентная ставка вырастет (подробности)

Россияне беднеют шестой год подряд

Эксперты не верят в прогнозы Минэкономразвития о росте реальных доходов граждан (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Региональный оператор «Магнит» вложил в мусорную реформу Омской области 2 миллиарда
Прошло сто дней с момента старта реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области. Что удалось достичь за этот срок? С какими проблемами столкнулся региональный оператор? Каковы перспективы реформы в регионе?
Суперакция от Candy: покупаешь технику – получаешь бесплатные авиабилеты в Европу
Каждый покупатель официального интернет-магазина получает авиабилеты без розыгрыша и лотереи. Как работает данный тип акции, как в ней участвовать, пошагово разъясняем вместе с экспертами
Новости 24
Самолет Миг-29 Азербайджанского ВВС потерпел крушение
Ретейлеры пригрозили бойкотом системы быстрых платежей
Психологи рассказали о пользе работы летом
Большинству россиян не хватает денег до зарплаты
В Госдуме предложили сделать высшее образование в пограничных регионах бесплатным
На Украине вспомнили о «независимом Крыме»
Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина
Американский ракетный крейсер прошел через Тайваньский пролив
«Ну, просто немного ошибся»: Захарова рассказала, как журналист ВВС приписал Путину фразу Помпео
В Минтруде предложили оставить программу маткапитала навсегда
Глава МИД Турции обсудил с белорусским коллегой нападение на дипломата
Немецкий актер Тиль Швайгер посмеялся над новым министром обороны Германии
Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных
Эрдоган в Анкаре встретился с премьером Малайзии
Трамп: То, что пытался защищать Мюллер, защитить было невозможно
Yonhap: КНДР запустила две ракеты
Мюллер не рассматривал возможность того, что Трамп был «российским агентом»
Навального арестовали на 30 суток
Версия следствия: нападение на белорусского дипломата в Анкаре совершено на бытовой почве
На Украине решили ввести новые санкции против России
Объявившего голодовку Шестуна перевели из СИЗО в психбольницу
В белорусского дипломата выстрелили в Турции
Путин выразил соболезнования в связи гибелью детей в лагере "Холдоми"
Китай и Южная Корея обсудят проведение морской границы
МИД РФ осудил блокировку российского сайта в Латвии
Карел Готт отменил юбилейный концерт в Чехии из-за болезни
Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию