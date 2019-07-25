Будем растить долги: три четверти россиян не знают, как дотянуть до зарплаты

Денег до зарплаты периодически не хватает, наверное, всем. Важен размах бедствия. В нынешнем июле на то, что у них такое происходит регулярно, пожаловались три четверти россиян. Примерно 40%, чтобы свести семейный бюджет, нужно еще около 10 тысяч, около 7% - 6-8 тысяч, 8,5% - 5 тысяч. Дополнительные средства между зарплатами не требуются только четверти наших граждан. Таковы данные опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», которые приводят РИА Новости.

Заметим: приведенные цифры «недостачи» - характерный размер «быстрого» займа, за которыми наши граждане все чаще обращаются в микрофинансовые организации. Именно там проще всего получить небольшую сумму денег на короткий срок («займ до зарплаты») - при этом быстро и с минимумом документов, хорошая кредитная история и подтвержденный доход для МФО не так важны, как для банков. Именно за счет этого в России быстрее всего растет объем «плохих» долгов (те, которые просрочены уже более чем на 90 дней). Если по обычным потребкредитам, как следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс», таких 18%, то по займам у МФО — 35%.

По свежим данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (это за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на инфляцию) в первом полугодии 2019 г. продолжили снижаться (минус 1,3% в годовом исчислении). И это одна из главных причин безденежья и залезания в долги — падение реальных доходов продолжается уже несколько лет. При этом растет закредитованность. По данным Центробанка, общий размер выданных гражданам ссуд достиг уже почти 16 триллионов рублей.

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