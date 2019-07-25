На сколько Овечкин богаче Дзюбы: Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов России

«Форбс» подсчитал доходы и измерил популярность самых известных молодых россиян. Среди лидеров несколько спортсменов. А мы публикуем свой список самых высокооплачиваемых звезд в кроссовках.

Отметим, что рейтинг за последние два года сильно изменился. Во-первых, после допингового скандала большую часть доходов потеряла Мария Шарапова, возглавлявшая список почти 10 лет. Раньше теннисная прима в основном за счет рекламных контрактов имела порядка 25 миллионов долларов в год, а сейчас в пять раз меньше. Во-вторых, в компанию богатеев ворвался скандальный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. А вот наш самый дорогой футболист Артем Дзюба даже не попадает в первую десятку. Словом, больше всего по-прежнему долларовых мультимиллионеров среди хоккеистов.

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены

заработок в миллионах долларов в год

1. Тимофей Мозгов (33 года, баскетбол) - 16*

2. Александр Овечкин (33 года, хоккей ) - 14,0

3. Хабиб Нурмагомедов, (30 лет, смешанные единоборства) - 11,5

4. Евгений Малкин - (32 года, хоккей ) - 9,5

5. Никита Кучеров - (26 лет, хоккей ) - 9,5

6. Мария Шарапова (32 года, теннис) - 8,5

7. Евгений Кузнецов (27 лет, хоккей ) - 7,8

8. Владимир Тарасенко (27 лет, хоккей ) - 7,5

9. Александр Радулов — (33 года, хоккей) - 6,25

10. Илья Ковальчук (36 лет, хоккей ) - 6,25

11. Артем Дзюба (30 лет, футбол ) — 5,4...

* - по чистым цифрам на первом месте в прошлом году был наш баскетболист Тимофей Мозгов, заключивший в 2016 году четырехлетний контракт на 64 миллиона долларов (по 16 миллионов в год). Но весь прошлый сезон он просидел на лавке и до сих пор нет информации, сколько же он получил, протирая скамеечку. Многое зависит от того, как был составлен его контракт. Но не исключено, что центровой все же получит более Овечкина, при том что хоккеист провел более 70 матчей за сезон.

Что дальше?

С нового года этот рейтинг претерпит изменения. Как мы уже писали, баснословные контракты подписали еще два хоккеиста, которые по чистой зарплате обошли даже Овечкина. Так Артемий Панарин в своем новом клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» получил оклад в 11,6 млн долларов в год. Вратарь Сергей Бобровский, перешедший во «Флориду», будет зарабатывать по 10 млн долларов в год. Напомним, что зарплата Овечкина в «Вашингтоне» «всего» 9,54, еще 4,5 млн приносят рекламные контракты.

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