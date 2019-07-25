Бузова, Хабиб и Баста вошли в топ-5 звездного рейтинга «Форбс»

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил рейтинг самых успешных звезд России, составленный «Форбс». В этом году журнал ограничил возраст участников рейтинга 40 годами, поэтому в него не вошли лидеры прошлых лет - певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Сергей Шнуров.

Для оценки успешности того или иного деятеля спорта и шоу-бизнеса учитывалось два главных фактора - количество заработанных им за год денег и популярность (упоминаемость в СМИ и соцсетях). По этим показателям Нурмагомедов, ставший феноменом массовой культуры после своей победы над Конором Макгрегором прошлой осенью, обошел обладателя первого места в рейтинге-2018, хоккеиста Александра Овечкина.

«Александр Великий» тем не менее из звезд заработал больше всех, а Хабиба и «королеву Инстаграма» Ольгу Бузову пропустил вперед только по числу упоминаний.

К радости ценителей высокой культуры, нашлось в рейтинге место и 28-летнему пианисту Даниилу Трифонову (38 место). Только за прошлый год лауреат премии «Грэмми» заработал более $3 млн. Единственный представитель киноиндустрии, актер Александр Петров (31 место) за год стал богаче на $2,5 млн.